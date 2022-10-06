NBA／德羅展盼維持巔峰狀態 以詹姆斯為師

德羅展透過各種方式維持巔峰狀態。（路透）

剛滿33歲、即將邁向生涯第14個賽季的德羅展（DeMar DeRozan），在NBA 聯盟中已經被畫分在資深老將的類別之中。不過，德羅展並不言老，反而是以保羅（Chris Paul）、詹姆斯（LeBron James）為師，表明自己透過各種方式維持巔峰狀態。

「你看看保羅已經37歲，詹姆斯也即將滿38歲了。我現在才33歲，我可能還有4到5年的時間可以維持巔峰狀態。我從沒講過想要打滿20年這樣的話，我只是想上場好好享受比賽。如果我失去那樣的熱情，能力也下滑了，我就會選擇離開。」德羅展說。

「保羅幾年前還帶領一支年輕球隊打進季後賽 ；詹姆斯已經打了20個賽季，看起來他還能再打個5年，這對我來說是一種動力。只要我好好照顧身體並保持熱情，我也能做到。」

德羅展也補充自己維持狀態的秘訣包括注重飲食、定期按摩等，讓身體有足夠的恢復時間，此外也要注意如何從傷病中康復，避免再次受傷，還有精神層面的意志力等。

「隨著年齡增長，我找到更多方式來保持狀態。我總會試著在每個賽季設定目標。像是喬丹 （Michael Jordan）在40歲時打滿82場比賽，這就是我設定目標的方式，我也想達成全勤。」德羅展說。

德羅展生涯已經累積得到1萬9869分，有望成為史上第50位總得分破2萬分里程碑的球員。上個賽季，德羅展場均得到27.9分、三分命中率35.2%，雙雙都創下生涯新高。