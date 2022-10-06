NBA／養傷500天復出 威廉森小試身手退公牛

威廉森小試身手僅上場了15分鐘，6投4中拿下13分4籃板。（路透）

歷經超過500天的等待，NBA 鵜鶘隊終於在4日季前賽迎來瘦身有成的威廉 森（Zion Williamson）回歸。

威廉森小試身手僅上場15分鐘，6投4中拿下13分4籃板，替補的葛拉罕（Devonte' Graham）拿到全隊最高21分，而在歐錦賽大發神威的厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）也有15分進帳，鵜鶘最終以129：125擊敗公牛。

「我只是想和我的夥伴一起打球，享受我熱愛的比賽。」威廉森賽後談到復出的感受。受到傷勢影響，威廉斯上季完全報銷，復健過程中還出現體重暴增的問題，引發外界不少疑問。

儘管如此，鵜鶘仍是在休賽季開出一份5年1.93億美元的頂級合約，其中也包括一些激勵條款，期勉威廉森能夠克服這些疑慮，從而調整出絕佳狀態，新賽季更上層樓。

公牛陣中以德羅展（DeMar DeRozan）的21分為最高，板凳出發的格林（Javonte Green）得到18分，佛西維奇（Nikola Vucevic）繳出15分11籃板3助攻3抄截4阻攻的全能數據，拉文（Zach LaVine）進帳10分。