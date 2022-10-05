我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認清現實…兩日大漲過後 股指拉回小跌

油價將再飆…OPEC+下月起大減產 拜登批短視近利

NBA／湖人熱身賽輸30分 詹姆斯：還在磨合

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯（上）本場只打15分鐘。（美聯社）
詹姆斯（上）本場只打15分鐘。（美聯社）

NBA熱身賽3日進行4場備受關注的賽事，「紫金大軍」湖人隊雖以75：105不敵國王隊，不過詹姆斯（LeBron James）和總教練漢姆（Darvin Ham）都對球隊狀態感到滿意，籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）、快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）克服過去1年多的傷病問題，在熱身賽宣告強勢回歸。

湖人上半場在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、戴維斯（Anthony Davis）領軍下打得虎虎生風，休賽季期間與球隊提前換約的詹姆斯，全場7次出手盡墨；湖人下半場換上替補陣容後攻守崩盤，最終以30分差距吞敗。

熱身賽首戰僅靠罰球拿下4分，詹姆斯表示，以前也有單場掛零紀錄，本場只打15分鐘，希望能夠更久，暫不考慮是否進球，最重要是磨合攻防習慣。

西蒙斯上賽季被交易到籃網，因傷遲未出賽，穿上籃網戰袍首戰就碰上前東家76人隊，出賽19分鐘留下6分、5助攻、4籃板數據，他說：「很開心再次踏上NBA的地板，能跟隊友一起上場很有趣，看到他們習慣在哪裡要球和怎麼運作。」

對於和前東家交鋒這件事情，西蒙斯透露自己並沒有想太多。「感覺就像一場普通的比賽，一場相隔許久的比賽。我之前真的沒想到和76人交手這件事情。我們有一些過去，但我只是在做我熱愛的事情。」

雷納德、穆雷暌違超過400天回歸球場，都是雙位數得分，雷納德表示，過去不斷努力復健、練球，就是期待回到NBA這一天，太想念跟這些人一起聊天，這是很棒的經歷。

對於聯盟幾位球星傷癒復出，籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）說：「離開球場1年，會因不能比賽感到焦慮，我也曾經歷並且克服；看到雷納德、穆雷一起回歸，受傷球員都能再次上場，感覺真的很棒。」

湖人 NBA 快艇

上一則

場邊人語／棒球失意 美足勝利

下一則

MLB／專家：大谷薪水 未來可能超越楚奧特

延伸閱讀

NBA／詹姆斯7投全落空 湖人季前賽慘輸國王30分

NBA／詹姆斯7投全落空 湖人季前賽慘輸國王30分
NBA／3巨頭+2小將 湖人敲定新先發

NBA／3巨頭+2小將 湖人敲定新先發
NBA／循史密斯模式讀大學打校隊？詹姆斯徵詢網友意見

NBA／循史密斯模式讀大學打校隊？詹姆斯徵詢網友意見
NBA／詹姆斯兒子想挑戰大學籃壇 代言費上看1年600萬

NBA／詹姆斯兒子想挑戰大學籃壇 代言費上看1年600萬

熱門新聞

費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
美國女籃隊1日獲得世界杯冠軍，球員們賽後高興慶祝。（歐新社）

女籃世界杯／美國4連霸 83:61 中國隊亞軍追平最佳紀錄

2022-10-01 04:00
美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
日本傳奇格鬥巨星「安東尼奧．豬木」1日上午在家中過世，享壽79歲。（路透）

鬥魂豬木病逝：日本傳奇摔角 曾「放水」對決拳王阿里

2022-10-01 20:47
日本參議員、前職業摔角選手安東尼奧‧豬木（豬木寬至）逝世，享壽79歲。（Getty Images）

日本摔角傳奇豬木過世 享壽79歲

2022-09-30 20:55

超人氣

更多 >
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺
4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網

4嫌涉洛縣華人住宅搶案 警追匪、六條高速路才落網
美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破

美太平洋艦隊司令：中國若封鎖台灣 美國有能力打破