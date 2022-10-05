NBA／湖人熱身賽輸30分 詹姆斯：還在磨合

詹姆斯（上）本場只打15分鐘。（美聯社）

NBA 熱身賽3日進行4場備受關注的賽事，「紫金大軍」湖人 隊雖以75：105不敵國王隊，不過詹姆斯（LeBron James）和總教練漢姆（Darvin Ham）都對球隊狀態感到滿意，籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）、金塊隊穆雷（Jamal Murray）、快艇 隊雷納德（Kawhi Leonard）克服過去1年多的傷病問題，在熱身賽宣告強勢回歸。

湖人上半場在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、戴維斯（Anthony Davis）領軍下打得虎虎生風，休賽季期間與球隊提前換約的詹姆斯，全場7次出手盡墨；湖人下半場換上替補陣容後攻守崩盤，最終以30分差距吞敗。

熱身賽首戰僅靠罰球拿下4分，詹姆斯表示，以前也有單場掛零紀錄，本場只打15分鐘，希望能夠更久，暫不考慮是否進球，最重要是磨合攻防習慣。

西蒙斯上賽季被交易到籃網，因傷遲未出賽，穿上籃網戰袍首戰就碰上前東家76人隊，出賽19分鐘留下6分、5助攻、4籃板數據，他說：「很開心再次踏上NBA的地板，能跟隊友一起上場很有趣，看到他們習慣在哪裡要球和怎麼運作。」

對於和前東家交鋒這件事情，西蒙斯透露自己並沒有想太多。「感覺就像一場普通的比賽，一場相隔許久的比賽。我之前真的沒想到和76人交手這件事情。我們有一些過去，但我只是在做我熱愛的事情。」

雷納德、穆雷暌違超過400天回歸球場，都是雙位數得分，雷納德表示，過去不斷努力復健、練球，就是期待回到NBA這一天，太想念跟這些人一起聊天，這是很棒的經歷。

對於聯盟幾位球星傷癒復出，籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）說：「離開球場1年，會因不能比賽感到焦慮，我也曾經歷並且克服；看到雷納德、穆雷一起回歸，受傷球員都能再次上場，感覺真的很棒。」