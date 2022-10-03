NBA／安戴托昆波歐錦賽吃癟 「比NBA還難打」

安戴托昆波在今年歐錦賽，無緣率隊奪牌。（歐新社）

NBA 上季年度第1隊5人中，一口氣有3人都現身挑戰今年歐錦賽，只是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）與約柯奇（Nikola Jokic）紛紛吃癟，無緣率隊奪牌，三人更不約而同表示，歐洲比賽強度更勝NBA。

「字母 哥」安戴托昆波就說：「歐洲比賽比NBA更難打，我不是在貶低NBA球員，因為他們天賦顯然更高。但NBA有更多空間，歐洲對抗強度則更強，他們全場壓迫，包夾或區域防守，且肢體接觸更多。或許正因天賦不如，他們打出強度更高。」

約柯奇一樣認同歐洲比賽所面對防守強度更勝NBA，「球場更小，三分線更短，且長人能一直待在禁區，因為沒有3秒違例。所以比賽難度更高，你得思考夠快，在NBA過人後能看到補防上來，在歐洲過人，補防早早就已經先站定位了。」

唐西奇說法也有異曲同工之妙，他解釋：「在歐洲像是戈貝爾（Rudy Gobert），他可以一直待在禁區，不顧3秒違例。光是這規則差異，就決定能否簡單拿10分。所以在NBA要得分更容易，歐洲更偏重團隊與策略，且比賽時間也較短。」