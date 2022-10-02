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NBA／3巨頭+2小將 湖人敲定新先發

記者劉肇育／綜合報導
湖人敲定新先發，詹姆斯（右）、戴維斯（左）仍是主力。（Getty Images）
湖人敲定新先發，詹姆斯（右）、戴維斯（左）仍是主力。（Getty Images）

NBA湖人隊即將參與首場季前熱身賽，總教練漢姆（Darvin Ham）敲定先發陣容，除了三巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）外，還將加入納恩（Kendrick Nunn）、瓊斯（Damian Jones）兩人，希望能甩開去年季前熱身賽0勝6敗的慘況。

歷經上一季的挫敗之後，儘管湖人休季期間在補強動作上並不明顯，但包括改由漢姆接掌兵符，與詹姆斯完成提前續約，又簽下鐵血後衛貝佛利（Patrick Beverley），仍然讓紫金大軍在新賽季的表現獲得各界期待。

為了迎戰熱身賽，漢姆也在敲定球隊先發陣容，將由三巨頭搭配兩位27歲好手納恩、瓊斯，其中納恩在上賽季加盟湖人後卻因膝傷缺陣，不過近期展現火熱狀態，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）說：「他正在大殺四方，我完全不認為他已經有一整季缺陣。」

漢姆也稱讚納恩留給他深刻印象，「他幾乎就像是一名全新的球員，他就是我們最重要的補強，我告訴他，他將努力成為我們重要的一部分，他也接受這點，你可以從他迄今的表現看出他的決心。」至於37歲的詹姆斯，漢姆指出在新賽季將會適時為他保留體力。

詹姆斯在休賽季前間與湖人完成2年9710萬美元的提前續約，談到新賽季即將到來，他也強調必須得放下過去，「去年就是去年，已經結束了，現在的我只在乎今年我們能夠投入多少來讓球隊變得更好，這才是最重要的。」

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