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NBA／「賣我」已成過去 KD：我仍然愛我的隊友

記者蔡佳霖／即時報導
擺脫「賣我」宣言，杜蘭特續留籃網和厄文再拚總冠軍。（美聯社）
擺脫「賣我」宣言，杜蘭特續留籃網和厄文再拚總冠軍。（美聯社）

休賽季拋出「賣我宣言」引起軒然大波的杜蘭特（Kevin Durant），最終在和球團會面後仍是決定留下來繼續征戰。今日他在接受採訪時展望了新賽季。

「他們理解我的沮喪難過，有些事情他們是同意的，所以我們花了數週時間來討論這些問題，對於我們如何才能變得更好的想法，我們表達出我們的憂慮。從那時起我們就解決了問題。我很高興我現在在這裡。」

杜蘭特表示：「我認為我們有一個優秀的團隊，我們能夠在未來去創造一些東西，成為一支穩固的球隊。留在這裡也是個不錯的選擇，我不希望因為交易申請的關係妨礙比賽進行。」

「我仍然愛我的隊友，我喜歡在巴克萊中心打球。所以我認為回來打球是一個很容易的決定。我熱愛籃球，在過去的兩年裡，這對我來說是一個很好的環境，儘管我有一些疑慮，但總體而言，我仍喜歡來到這裡工作。」

上季季後賽首輪慘遭橫掃的籃網，為求加強奪冠競爭力，今年夏天陸續引進了奧尼爾（Royce O'Neale）、華倫（T.J. Warren）、莫里斯（Markieff Morris）、渡邊雄太提升陣容深度。

「我們現在更為全面，擁有更強壯的球員。去年季後賽我們用很多6呎4吋以下的小個子和綠衫軍交手，我認為現在我們整體高度提升了。」杜蘭特說。

季後賽 華倫

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