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NBA／勇士赴日熱身…柯瑞小試身手 威斯曼灌籃秀

記者劉肇育／綜合報導
勇士隊威斯曼轟炸籃框，全場攻下20分。（歐新社）
勇士隊威斯曼轟炸籃框，全場攻下20分。（歐新社）

NBA海外熱身賽9月30日在日本埼玉點燃戰火，由衛冕軍勇士出戰日本混血球員八村壘所屬的巫師，兩隊主力球員上場時間都不多，「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）僅出賽13分鐘、拿下6分，但勇士仍在替補中鋒威斯曼（James Wiseman）全場多次灌籃、猛轟20分領軍下，以96：87拿下勝利。

過去2年因疫情停辦的NBA海外賽，今年重返日本舉行兩場賽事，也是NBA包括季前熱身賽與例行賽在內，在日本舉辦的第15、16場賽事，而兩隊成員在日前抵達日本後也盡情體驗當地文化，勇士「浪花兄弟」柯瑞和湯普森（Klay Thompson）就感受日本相撲的魅力，而巫師庫茲瑪（Kyle Kuzma）更是把握機會大啖壽司。

此役的日本賽門票早早就售罄，價格從8000日圓到42萬日圓不等，在賽前球員介紹後柯瑞與八村壘也代表各自球隊接受獻花，而柯瑞也不免俗地用日語問候現場球迷，贏得滿堂喝采。

巫師在日本受到歡迎，主帥小安索（Wes Unseld Jr.）說：「這是一種全球意識，不只是對於某些球員，而是他們所屬的球隊，看到這樣的大場面我一點都不意外，因為我們陣中有八村壘，他回到他的家鄉參與一場大比賽。」

八村壘雖攻下巫師全隊最高的13分、9籃板，但全場表現最佳的卻是上季因傷報銷的勇士年輕中鋒威斯曼，替補出發的他上半場就有兩次精采爆扣演出，包括與柯瑞合作上演一次空中接力灌籃，下半場還在巫師波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）防守下完成快攻爆扣，全場猛轟20分外帶9籃板，幫助勇士以9分差距帶走勝利。

威斯曼在復出的首場比賽就有亮眼表現，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「他對比賽的感覺很棒，尤其過去一段時間，他在背後付出很多，能在這場比賽就看到成效，這真的很棒。」

柯瑞（右）僅出賽13分鐘、拿下6分。（路透）
柯瑞（右）僅出賽13分鐘、拿下6分。（路透）

日本 勇士 柯瑞

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