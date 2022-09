金洲勇士飛往日本 和華盛頓巫師展開兩場海外熱身賽。「浪花兄弟」柯瑞 (Stephen Curry)和湯普森(Klay Thompson)一同體驗相撲,由日本傳奇力士白鵬翔親自出馬,結果兩人都無法推動白鵬翔。

NBA 官方安排柯瑞和湯普森體驗日本相撲文化,邀請到身高192公分、體重151公斤的第69代橫綱白鵬翔,雖然柯瑞和他身高沒有相差太多,但卻完全推不動白鵬翔,柯瑞無奈表示,「我推不動他。」

湯普森挑戰相撲力士。(取材自勇士官方推特)

接著輪到湯普森體驗相撲,他同樣推不動白鵬翔,甚至整個人被甩到一旁,引發全場笑聲,湯普森也搖頭笑稱,「他太壯了。」

白鵬翔職業生涯1187勝,擁有史上最多優勝、最多總勝場及幕內勝場等多項紀錄,去年9月受到膝傷影響,決定退休。

Steph & Klay try their hand at Sumo Wrestling with Hakuhō Shō 🤼 pic.twitter.com/9Ic6hBVvZe