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NBA／莫蘭特登時代雜誌 入選次世代百大人物

記者曾思儒／綜合報導
NBA灰熊隊球星莫蘭特入選「時代雜誌」次世代百大人物名單。（路透）
NBA灰熊隊球星莫蘭特入選「時代雜誌」次世代百大人物名單。（路透）

「時代雜誌」本周公布次世代百大人物（TIME 100 NEXT）名單，只有5名體育選手上榜，包括NBA灰熊隊球星莫蘭特（Ja Morant）、剛登上網球球王的「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、足球新星柯爾（Sam Kerr）、美國女足新星崔妮蒂羅德曼（Trinity Rodman）和年僅18歲的美國田徑新星奈頓（Erriyon Knighton）。

2019年NBA選秀會被灰熊隊挑中的莫蘭特，上個賽季打出代表作，除獲得NBA最佳進步獎，也率隊闖進季後賽，成唯一入選次世代百大人物的NBA球員。

阿爾卡拉斯今年美網奪下生涯第一座大滿貫，同時以19歲年紀登上世界第一，成為ATP「最年輕球王」；除美網登頂，阿爾卡拉斯今年還打下邁阿密和馬德里名人賽金盃，成為第2位取得ATP年終賽資格的球員。

ATP年終賽只有年度積分前8的選手可參賽，今年將於11月13日到20日在義大利杜林登場。

美國女足新星崔妮蒂正是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）女兒，上月她剛獲得華盛頓精神（Washington Spirit）的延長合約，一舉躍居美國女足最高薪選手。

奈頓在去年東京奧運男子200公尺獲得第4名，今年美國尤金舉行的世錦賽更跑出19秒80，為地主奪下銅牌。

剛登上網球球王的「小蠻牛」阿爾卡拉斯入選「時代雜誌」次世代百大人物名單。（新華社...
剛登上網球球王的「小蠻牛」阿爾卡拉斯入選「時代雜誌」次世代百大人物名單。（新華社）

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