NBA／勇士吹韓流 柯瑞日本行見BTS成員

NBA勇士隊與韓流再次連結。（取材自推特）

NBA金州勇士 和BTS防彈少年團可說是在各自領域上擁有超高人氣和熱情粉絲，如今透過NBA日本 賽，兩者之間也產生進一步的連結互動。

防彈少年團成員SUGA日前在推特上發了一張他手持勇士特製3號球衣的照片，獲得了百萬讚，柯瑞 （Stephen Curry）更是特別發推特回應，暗示將親自與他見面。

在日本賽前夕的訓練場館中，柯瑞除了接受各家媒體採訪、並與相撲選手競技外，SUGA也現身其中。柯瑞贈送了簽名球衣給他，SUGA也回贈了簽名專輯。

不僅如此，SUGA也送了簽名專輯給格林（Draymond Green），還分別與他、湯普森（Klay Thompson）合影留念，同時也和老大哥伊古達拉（Andre Iguodala）互動。SUGA將會以特別嘉賓身份出席在埼玉超級競技場的季前賽中。

雖然和勇士球員相見歡，不過SUGA先前接受採訪時曾提到自己真正喜歡的球隊並非主流強隊，而是欣賞像拓荒者的里拉德（Damian Lillard）這樣代表不被看好一方的球員。

而在勇士抵達東京後，包括柯瑞、湯普森和魯尼（Kevon Looney）也接受了NCT 127成員Yuta中本悠太的線上訪談，柯瑞亦透露自己最想吃的食物就是壽司，首度造訪日本的湯普森則是想嚐嚐生魚片。

勇士和K-POP韓流男團的連結其來有自，像是GOT7成員BamBam就成為勇士全球形象大使，更在全明星賽票選中為維金斯（Andrew Wiggins）強力拉票，並獲贈勇士特製97號球衣。