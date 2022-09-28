NBA／談回歸籃網 杜蘭特：滿意引援 蔡崇信說我很棒

籃網球星杜蘭特媒體日受訪解釋「賣我」始末。（路透）

NBA籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）26日在媒體日上接受媒體提問，首度談論申請交易的原因及讓他回心轉意的關鍵。

媒體首先問杜蘭特，「為什麼要提交易申請？」杜蘭特表示：「隨著年紀越來越大，越想要在一支穩定的球隊建立冠軍文化。」而上賽季的籃網隊傷病不斷，還有其他不確定性。杜蘭特補充道：「去年和球隊簽下4年合約，是因為我覺得能和厄文 （Kyrie Irving）、哈登（James Harden）一直在這打球。」

被問到是否對沒有被交易感到失望，杜蘭特表示他不會感到失望，因為球隊在休賽季依舊努力補強球隊，說服自己留下，並透露老闆蔡崇信對他說：「你很棒，所以我們不能放棄你。」這讓他感到佩服。

杜蘭特也重申自己的工作就是做好一名球員，而不是厄文和球隊的中間人。他表示：「我總是告訴總管和厄文，必須建立彼此的關係，因為每個人都是獨立的個體，對待不同的球員方式會不一樣。」

此外，厄文也表示，上賽季為了堅持不接種疫苗 立場，他不惜放棄價值九位數的合約，「我放棄了4年1億多美元的合約，因為我決定不打疫苗，而我不會更改決定。而這決定也帶來了我能不能續留聯盟或留在籃網的不確定性，我必須應付攸關工作抉擇」。

而厄文上季前不僅放棄與籃網續約，有一說是他不接種疫苗立場也使其丟掉Nike續推簽名鞋款機會，但他再次闡明說：「我願意放棄一切，讓自己成為無法發聲者的聲音，這也不是我唯一企圖，我信奉的是堅守超乎我個人的價值。」