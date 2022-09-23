NBA塞爾蒂克教頭被禁賽1季 因「外遇」違反紀律

塞爾蒂克總教練尤多卡。（美聯社）

NBA 波士頓塞爾蒂克今天以「違反球隊政策」為由，對總教練尤多卡祭出2022-23球季整季禁賽的懲處。消息人士稍早說，尤多卡恐因與球團女職員有親密關係而面臨禁賽。

塞爾蒂克在聲明中說：「日後將會決定他本季後在塞爾蒂克的未來動向。禁賽即刻生效。」

塞爾蒂克並未具體說明尤多卡（Ime Udoka）違反哪些政策規定。

美國體育頻道ESPN報導，助理教練馬祖拉（Joe Mazzulla）將代掌兵符。

根據ESPN取得的聲明，尤多卡表示接受球團的決定。

尤多卡說：「我想向我們的球員、球迷、整個塞爾蒂克球團和我的家人道歉，因為我讓他們失望了。我很抱歉讓球隊陷入這種困境，我接受球隊的決定。出於對所有相關人員的尊重，我不會再發表評論。」

消息人士稍早告訴ESPN，尤多卡很可能因與球團女職員發生親密關係而面臨懲處。

這種關係被視為違反球團準則，而對NBA現任教頭而言，尤多卡面臨的懲罰大致堪稱史無前例。

尤多卡曾為NBA球員，退役後陸續在聖安東尼奧馬刺、費城76人、布魯克林籃網擔任助理教練，去年夏天加入塞爾蒂克。

尤多卡擔任教頭首季，塞爾蒂克谷底翻身，從1月底勝率低於5成，到最後35場例行賽締造28勝7敗的成績，接著在東區季後賽 又有亮眼表現，最終睽違12年晉級NBA總冠軍賽 。

尤多卡是過去25年來第5位執教首季就晉級總冠軍賽的總教練，也是繼2019年多倫多暴龍教頭納斯（Nick Nurse）之後的第一人。

根據ESPN Stats & Info研究，尤多卡也是第一位在首個季後賽多次贏得第7戰的菜鳥教頭。尤多卡帶領塞爾蒂克在東區準決賽打敗密爾瓦基公鹿、在東區決賽擊敗邁阿密熱火，這兩個系列賽都打了7戰，最後在總冠軍賽以2勝4敗不敵金州勇士。