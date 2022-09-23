NBA／生涯待過5隊 保羅恐4度「換老闆」

保羅生涯第四次遇到球隊更換老闆。（路透）

因涉及種族歧視 和仇女言行遭到聯盟重罰的薩佛（Robert Sarver），在面臨各界的撻伐壓力之下，傳出將會賣掉鳳凰城太陽。面對球隊可能易主，陣中核心控衛保羅（Chris Paul）倒是不會太過陌生，因為這將會是他生涯第四次遇到球隊更換老闆的情況。

保羅生涯是在紐奧良鵜鶘的前身黃蜂起步，2011年由於當時黃蜂老闆辛恩（George Shinn）因罹患癌症 ，無力經營球隊，因而暫時被聯盟託管，之後被NFL紐奧良聖徒的老闆班森（Tom Benson）買下，並改名為鵜鶘。

保羅從鵜鶘轉戰到快艇 之後，老闆史特林（Donald Sterling）被爆出有種族歧視言論，經NBA調查屬實，聯盟也對其處以罰款和終身禁賽，迫使他賣掉快艇。

2017年夏天，保羅被交易到火箭，沒多久，老闆亞歷山大（Leslie Alexander）就宣佈出售球隊，最終是被費爾蒂塔（Tilman Fertitta）買下火，成為火箭的新老闆。

2019-20年賽季，保羅僅在雷霆短暫停留一個賽季，沒有再遇到老闆更替的情況；他在加盟太陽第一年就帶領球隊打進總冠軍賽，上季更寫下隊史最佳例行賽戰績。