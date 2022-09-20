我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

NBA／肯定維金斯、波爾、格林 勇士：全力續留

記者蔡佳霖／綜合報導
波爾。(路透)
波爾。(路透)

在8年內4度奪冠之後，勇士眼前除了朝衛冕之路邁進外，陣中人員組成和未來薪資結構也是外界關注焦點。包括維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）都要面臨續約問題，而格林（Draymond Green）則是球員選項，很有可能會提前跳脫尋求新的合約。

就場上貢獻度來看，勇士想要續留這3人絕非易事，勢必要涉及天價般的超級豪華稅懲罰，同時也可能會因此影響到往後的薪資運作空間。

近期，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）在接受採訪時表示，球隊目標就是要把格林、維金斯、波爾3人一起留下來。「我們的目標就是留住他們3人。我已經和他們以及經紀人進行過對話，但具體內容和進度現階段不會公布。」

「我們清楚他們的重要性，上季如果少了他們之中任何一人，我無法確定我們能否奪冠。現在談這些可能還太早，但我們目標就是留住他們3人，當然這裡面也會包含經濟方面的考量。」邁爾斯說。

格林。(路透)
格林。(路透)

外界認為3人裡面狀況比較尷尬的大概就是格林。明年賽季結束他將滿33歲，先前已經有消息指出，格林將會尋求一份4年1.38億美元的頂級合約。

「在某個時間點，我們需要做出決定。但考量到他在球隊裡面的重要性，我們將竭盡全力留住他。」邁爾斯說。

勇士

上一則

場邊人語／百勝雄師 道奇正是

下一則

NBA／銳不可擋 75歲賈霸重現天勾絕技

延伸閱讀

NBA／肯定維金斯、波爾、格林貢獻 勇士總管：全力續留

NBA／肯定維金斯、波爾、格林貢獻 勇士總管：全力續留
NBA／期勉波爾提升防守 柯爾：他能成為攻守兼備球員

NBA／期勉波爾提升防守 柯爾：他能成為攻守兼備球員
NBA／波爾有權季前提早續約 媒體曝勇士將全力留下

NBA／波爾有權季前提早續約 媒體曝勇士將全力留下
夏威夷民主黨州長初選 格林出線

夏威夷民主黨州長初選 格林出線

熱門新聞

美國男子滑冰選手馬里寧（左）在今年1月的美國花式滑冰錦標賽獲得第二名。他14日在美國秋季國際經典賽中完成世界首次的四圈半迴轉跳。（美聯社）

滑冰／世界首次 美17歲新星馬里寧成功做出四圈半迴轉跳

2022-09-15 09:14
洋基隊岡薩雷茲（左）17日在比賽中上場打擊時，遭釀酒人隊捕手卡拉提尼（右）的回傳球近距離擊中頭盔。（取材自推特）

MLB罕見意外 打者還在準備 竟被捕手回傳球K中頭盔退場

2022-09-18 00:04
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
費德勒宣布退休。（路透）

「瑞士特快車」到站 網壇天王費德勒宣布退休

2022-09-15 09:44
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程