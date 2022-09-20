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NBA／銳不可擋 75歲賈霸重現天勾絕技

體育新聞組／綜合報導
75歲買霸展現投籃英姿。 (取材自推特)
75歲買霸展現投籃英姿。 (取材自推特)

還記得1980年代NBA湖人隊「Show Time」時期嗎？包括「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、魔術強森(Magic Johnson)、庫珀(Michael Cooper)等名將，創造球隊9年內奪下五冠的光榮歷史(1980、82、85、87、88)，成就NBA史上不朽傳奇紀錄，其中賈霸更是NBA史上生涯個人累計總得分保持人，他當時的「天勾」絕技轟動一時，無人能敵。近日這些湖人老將在夏威夷辦了一場重聚活動，賈霸都感動的留言說，「這是自從我1989年退後，第一次重新在一起練球，充滿了當時回憶啊。」

其中，在練球的活動中，現勇士隊主將湯普森(Klay Thompson)的老爸(Mychal Thompson)，曾是湖人隊「Show Time」後期，並是88、89年奪冠成員，也參與了這次活動，他特別秀出賈霸重現天勾的絕技的照片，湯普森爸也寫下，「仍是銳不可擋，在75歲。」

湖人 NBA 勇士

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