NBA／銳不可擋 75歲賈霸重現天勾絕技

還記得1980年代NBA湖人 隊「Show Time」時期嗎?包括「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、魔術強森(Magic Johnson)、庫珀(Michael Cooper)等名將,創造球隊9年內奪下五冠的光榮歷史(1980、82、85、87、88),成就NBA史上不朽傳奇紀錄,其中賈霸更是NBA史上生涯個人累計總得分保持人,他當時的「天勾」絕技轟動一時,無人能敵。近日這些湖人老將在夏威夷辦了一場重聚活動,賈霸都感動的留言說,「這是自從我1989年退後,第一次重新在一起練球,充滿了當時回憶啊。」

其中,在練球的活動中,現勇士 隊主將湯普森(Klay Thompson)的老爸(Mychal Thompson),曾是湖人隊「Show Time」後期,並是88、89年奪冠成員,也參與了這次活動,他特別秀出賈霸重現天勾的絕技的照片,湯普森爸也寫下,「仍是銳不可擋,在75歲。」

STILL an unstoppable shot… at 75… pic.twitter.com/rQ0c7dsp6a