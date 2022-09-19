NBA／肯定維金斯、波爾、格林貢獻 勇士總管：全力續留

勇士朝衛冕之路邁進。（Getty Images）

在8年內4度奪冠之後，勇士 眼前除了朝衛冕之路邁進外，陣中人員組成和未來薪資結構也是外界關注焦點。包括維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）都要面臨續約問題，而格林（Draymond Green）則是球員選項，很有可能會提前跳脫尋求新的合約。

就場上貢獻度來看，勇士想要續留這3人絕非易事，勢必要涉及天價般的超級豪華稅懲罰，同時也可能會因此影響到往後的薪資運作空間。

近期，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）在接受採訪時表示，球隊目標就是要把格林、維金斯、波爾3人一起留下來。「我們的目標就是留住他們3人。我已經和他們以及經紀人進行過對話，但具體內容和進度現階段不會公佈。」

「我們清楚他們的重要性，上季如果少了他們之中任何一人，我無法確定我們能否奪冠。現在談這些可能還太早，但我們目標就是留住他們3人，當然這裡面也會包含經濟方面的考量。」邁爾斯說。

外界認為3人裡面狀況比較尷尬的大概就是格林。明年賽季結束他將滿33歲，先前已經有消息指出，格林將會尋求一份4年1.38億美元的頂級合約。

「在某個時間點，我們需要做出決定。但考量到他在球隊裡面的重要性，我們將竭盡全力留住他。」邁爾斯說。