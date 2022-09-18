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NBA／最貴的籃球門票？ 麥可喬丹首戰票根19日網拍

記者陳宛茜／即時報導
國際拍賣公司邦瀚斯宣布19日起於官網拍賣麥可喬丹1984年初次登上NBA戰場的門票，估價20萬到30萬美元，可望成為史上最貴的籃球門票。（圖：邦瀚斯提供）
國際拍賣公司邦瀚斯宣布19日起於官網拍賣麥可喬丹1984年初次登上NBA戰場的門票，估價20萬到30萬美元，可望成為史上最貴的籃球門票。（圖：邦瀚斯提供）

被封為「籃球之神」的麥可喬丹（Michael Jordan），無疑是史上最傳奇的運動員之一。國際拍賣公司邦瀚斯宣布19日起於官網麥可喬丹1984年初次登上NBA戰場的門票，估價20萬到30萬元，可望成為史上最貴的籃球門票。此夜的一組兩張紅黑色門票存根，除了印上無人不識的公牛隊徽，還有現已拆卸的芝加哥球場（Chicago Stadium）剪影，堪稱籃球門票收藏的「聖杯」，以往從未成雙地出現於世。

1984年10月26日，喬丹穿上芝加哥公牛球衣，在芝加哥球場初次登上NBA戰場。喬丹作為公牛首輪選秀簽下的新星，在這場處子戰轟入16分，交出6個籃板球及7次助攻，協助球隊擊敗華盛頓子彈（後更名華盛頓巫師），強勢開季。此後喬丹一共出戰1072場NBA常規賽與179場季後賽，榮膺6屆總冠軍、6屆總決賽最有價值球員、10屆得分王、並9次入選最佳防守陣容，成為公認的「籃球之神」。

國際拍賣公司邦瀚斯宣布19日起於官網拍賣麥可喬丹1984年初次登上NBA戰場的門...
國際拍賣公司邦瀚斯宣布19日起於官網拍賣麥可喬丹1984年初次登上NBA戰場的門票，估價20萬到30萬美元，可望成為史上最貴的籃球門票。（圖：邦瀚斯提供）

邦瀚斯表示，門票主人當年還是位初中生，抱著興奮心情入場。此夜的一組兩張紅黑色門票存根，將於9月19至29日首次登上拍賣市場，在邦瀚斯「The GOATs: 體育界傳奇人物」網上拍賣公開競拍。

喬丹 拍賣 芝加哥

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