NBA／綠衫軍有意甜瓜？傳不急著簽約

先前效力過綠衫軍的斯卡拉布里尼認為綠衫軍應該要引進安東尼（右）。（路透）

目前在自由市場上仍乏人問津的38歲老將安東尼（Carmelo Anthony），雖然曾傳出塞爾蒂克有意網羅，但至今還是流於空穴來風。據波士頓 當地記者羅伯（Brian Robb）的報導，綠衫軍預計不會在訓練營開始之前簽下「甜瓜」。

塞爾蒂克在休賽季簽下具備外線威脅力的高砲塔蓋里納利（Danilo Gallinari）沒想到賽季尚未開打，蓋里納利就在世界杯資格賽意外受傷，賽季被迫提前報銷，如此一來，外界認為簽下安東尼來做為取代人選會是十分合情合理的選擇。

但就羅伯的說法，他認為塞爾蒂克並無意爭取安東尼加盟，儘管這並不代表球團已經結束補強計畫。羅伯認為塞爾蒂克會優先考慮利用現有的球員去做輪替。

另一方面，先前效力過綠衫軍的斯卡拉布里尼（Brian Scalabrine）則是持相反意見，他非常支持塞爾蒂克引進這位75大球星。

「史蒂文斯（Brad Stevens）過去曾引進強森（Joe Johnson），泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）都仰慕這樣的人，這是很酷的事情。找來安東尼也是類似的概念。」羅伯說。