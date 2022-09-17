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歐錦賽／超級球星頻落馬 前騎士主帥：歐洲籃球異於NBA

記者蔡佳霖／即時報導
包含約柯奇在內的三大NBA球星均無法率國家隊打進歐錦賽最後四強。（路透）
包含約柯奇在內的三大NBA球星均無法率國家隊打進歐錦賽最後四強。（路透）

作為NBA殿堂的頂尖球星，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）被視為今年歐錦賽3大超級戰將，然而3人最終都未能率隊闖進金牌戰，甚至是4強賽。

約柯奇所屬的塞爾維亞在16強淘汰賽就意外出局，安戴托昆波率領的希臘在8強賽不敵德國，同樣地，尋求衛冕的斯洛維尼亞也在8強賽落馬，唐西奇提前結束征戰。

從這3人的歐錦賽之旅或許也可以嗅出歐洲聯賽與NBA的不同之處。前騎士主帥布萊特（David Blatt）近日在接受採訪時就表達了他的看法。

「在我看來，約柯奇、安戴托昆波和唐西奇這3人，即使不是世界前3名，也是世界前5。但在歐洲情況是不同的，這裡有不同的規則，可以在歐洲使用的防守陣型會在很大程度上去限制住某些球員。」布萊特說。

「儘管安戴托昆波和約柯奇能在極短時間內以更高水平取分，但國際籃協的規則環境改變了比賽的進行方式。它強調了比賽中的一些不同東西，這讓只能依靠頭號球星的球隊很難獲勝。」

布萊特說：「在NBA你可能會看見一兩名球星在比賽中輕易接管戰局，但在歐洲比賽這較為罕見。球員的組成方式必須更相互依賴，才能促成球隊的影響力和運作效能。」

NBA 德國

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