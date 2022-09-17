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NBA／史上最貴…喬丹1998年總冠軍戰袍 千萬元拍出

體育新聞組／綜合報導
喬丹1998年總冠軍首戰所著球衣創下拍賣價千萬美元新紀錄。（Getty Images）
喬丹1998年總冠軍首戰所著球衣創下拍賣價千萬美元新紀錄。（Getty Images）

原本就享有「籃球之神」無與倫比地位，喬丹（Michael Jordan）實著球衣與球鞋拍賣價已經十分驚人，在2020年紀錄片「最後一舞」釋出後更屢創天價，如今喬丹1998年總冠軍首戰所著球衣則一舉寫下運動紀念品紀錄。

這件喬丹公牛球衣在蘇富比拍出了1000萬美元天文數字，根據「ESPN」報導這也超越了阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona），在1986年世界盃著名「上帝之手」時刻所穿的球衣在今年5月拍賣所得的928萬美元紀錄。

1998年總冠軍賽是喬丹生涯最後一次率領公牛奪冠。這件球衣最終落槌價是蘇富比原本估計高點的2倍，吸引競投人共20次叫價。

此前，籃球運動員在比賽時所穿球衣的拍賣價最高紀錄，是一件由已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）親筆簽名的球衣，他曾於1996-97球季穿著這件球衣比賽。根據蘇富比資料，這件球衣以370萬美元拍出。

喬丹這件球衣是他在6次NBA總冠軍賽期間所穿球衣被拍賣的第2件，也是他迄今被拍賣的運動紀念物之中最昂貴的一項。他個人先前的最高紀錄，是他於1997-98賽季親筆簽名的紀念卡，以270萬美元售出。

據蘇富比資料，喬丹在NBA總冠軍賽所穿球衣大多由私人收藏，不過他捐贈了一件給「史密森尼非裔美國人歷史和文化國家博物館」（Smithsonian NationalMuseum of African American History and Culture）。

喬丹1998年總冠軍首戰所著球衣創下拍賣價千萬美元新紀錄。（美聯社）
喬丹1998年總冠軍首戰所著球衣創下拍賣價千萬美元新紀錄。（美聯社）

喬丹 拍賣 總冠軍賽

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