男籃歐錦賽／斯洛維尼亞爆冷出局 唐西奇自責

斯洛維尼亞爆冷輸給波蘭無緣衛冕，唐西奇扛責。（路透）

男籃歐錦賽14日最後4強名單出爐，卻不見衛冕軍斯洛維尼亞隊，尋求連霸的勁旅以87：90意外敗給波蘭隊，讓當家球星唐西奇（Luka Doncic）自責表現不佳，他難過說：「我讓球隊和整個國家都失望了，這都是我的錯。」

今年歐錦賽爆冷戲碼不少，有NBA 年度MVP約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞隊16強落馬，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）掛帥的希臘隊8強不敵德國 隊，2017年摘冠的斯洛維尼亞也宣告連霸失敗。

唐西奇此役15投僅5中還出現6失誤，且在終場前3分鐘領到犯滿證書；他透露背部在整個歐錦賽都困擾自己，第三節曾接受注射治療，但並非表現不佳的理由，「我要回去檢討這場比賽，變得更好。」

波蘭上半場最多取得23分領先，衛冕軍下半場雖展開反撲，波蘭最終仍在隊長波尼特卡（Mateusz Ponitka）26分、16籃板、10助攻的「大三元」率領下闖關，繼1971年後首度晉級4強，將和法國隊爭冠軍戰門票，另場4強對決則由德國出戰西班牙隊。

波尼特卡提到，對上有唐西奇坐鎮的斯洛維尼亞，原本就有苦戰準備，上半場領先超過20分是超出自己預期，不過全隊中場在休息室也有互相提醒，要打得更勇敢，他說：「我們要謹記在心，我們沒有太多經驗，因為我們並不常進到8強，我真的很以這群球員為榮。」