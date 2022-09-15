NBA／太陽老闆懲處太輕 保羅批：不符合大家標準

太陽當家球星保羅。（路透）

NBA 太陽隊老闆薩佛（Robert Sarver）涉嫌種族與性別歧視 的職場行為遭揭露後，聯盟啟動的調查本周出爐，薩佛遭到停權1年且罰款1000萬美元，但如此結果有許多球員表示不滿，除了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）指薩佛該下台，太陽當家球星保羅（Chris Paul）也發表聲明認為懲處太輕。

聯盟公布的薩佛調查報告共有43頁，報告中指出薩佛許多不當舉動，包括在眾人面前脫下一名男員工褲子，且評論職場女員工或其他女性的體重、身材或吸引力等。

詹姆斯針對聯盟懲處已公開發文，他表示聯盟已經沒有薩佛容身之處；詹姆斯的好兄弟保羅並沒要自家老闆就此離開籃球圈，但他也認為，聯盟懲處太輕微。

「就像很多人一樣，我看了這份調查結果，我對看到的內容震驚又失望。」保羅指出，薩佛做出的行為，尤其對女性的方式是「不能接受」且不能重蹈覆徹，聯盟的處罰方式並沒達到眾人期待的標準。

身為聯盟17年老將，12度入選全明星賽的保羅是NBA招牌球星之一，他有8年時間擔任球員工會會長，直到2021年才卸任，在聯盟極具身份地位。