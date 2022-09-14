NBA／太陽老闆遭停權1年 席佛不滿：無權將他逐出球隊

太陽老闆薩佛。（路透）

NBA 在昨天公布過去9個月對於太陽老闆薩佛（Robert Sarver）的職場不當行為事件調查結果，並對他處以停權1年以及罰款1000萬美元，不過這樣的處分仍是引發了不少人的不滿，認為聯盟應該直接將薩佛逐出太陽和水星團隊，但聯盟主席席佛（Adam Silver）今天則表示，自己並沒有這樣的權利。

NBA從去年11月開始就針對太陽與WNBA水星隊老闆薩佛，在職場上對於女性員工的不公平行為，包括帶有性相關和對於員工外表的不當評論進行調查，並發現薩佛至少5次使用「N」開頭的侮辱性字詞來評論員工，甚至在公共場合使用具有貶低的字詞對員工咒罵，這也讓聯盟在昨天對他進行重罰。

不過對於薩佛僅被停權1年而不是遭到逐出經營團隊，仍是引發包括詹姆斯（LeBorn James）等人的不滿，這也讓聯盟主席席佛今天親上火線解釋，「因為這個聯盟讓我擁有一定的權威，以及得以行使的權力，但我沒有權力帶走他的球隊，我不想因此而走法律途徑，在這個聯盟中確實有一套流程可以讓人離開球隊，但這非常的複雜，我們最終作出了他沒有上升到這個水平的決定，但是對我來說，我認為薩佛先生將會面臨很嚴重的後果。」

相較於前快艇 老闆史特林（Donald Sterling）在2014年因為種族歧視 爭議，遭到聯盟終身停權，最終也在聯盟介入下達成協議轉手球隊，席佛強調，在這次薩佛案的調查結果中顯示，薩佛的職場誹謗行為並非出自於種族歧視或是基於性別敵意，「這是相關的，如果我們最終發現他的行為是出於種族仇恨，那絕對會影響調查結果，但這並不是委員會發現的狀況。」