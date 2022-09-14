我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

美國債逼近31兆 國民每人背債9.2萬元 高於主要盟友

NBA／太陽老闆遭停權1年 席佛不滿：無權將他逐出球隊

記者劉肇育／即時報導
太陽老闆薩佛。（路透）
太陽老闆薩佛。（路透）

NBA在昨天公布過去9個月對於太陽老闆薩佛（Robert Sarver）的職場不當行為事件調查結果，並對他處以停權1年以及罰款1000萬美元，不過這樣的處分仍是引發了不少人的不滿，認為聯盟應該直接將薩佛逐出太陽和水星團隊，但聯盟主席席佛（Adam Silver）今天則表示，自己並沒有這樣的權利。

NBA從去年11月開始就針對太陽與WNBA水星隊老闆薩佛，在職場上對於女性員工的不公平行為，包括帶有性相關和對於員工外表的不當評論進行調查，並發現薩佛至少5次使用「N」開頭的侮辱性字詞來評論員工，甚至在公共場合使用具有貶低的字詞對員工咒罵，這也讓聯盟在昨天對他進行重罰。

不過對於薩佛僅被停權1年而不是遭到逐出經營團隊，仍是引發包括詹姆斯（LeBorn James）等人的不滿，這也讓聯盟主席席佛今天親上火線解釋，「因為這個聯盟讓我擁有一定的權威，以及得以行使的權力，但我沒有權力帶走他的球隊，我不想因此而走法律途徑，在這個聯盟中確實有一套流程可以讓人離開球隊，但這非常的複雜，我們最終作出了他沒有上升到這個水平的決定，但是對我來說，我認為薩佛先生將會面臨很嚴重的後果。」

相較於前快艇老闆史特林（Donald Sterling）在2014年因為種族歧視爭議，遭到聯盟終身停權，最終也在聯盟介入下達成協議轉手球隊，席佛強調，在這次薩佛案的調查結果中顯示，薩佛的職場誹謗行為並非出自於種族歧視或是基於性別敵意，「這是相關的，如果我們最終發現他的行為是出於種族仇恨，那絕對會影響調查結果，但這並不是委員會發現的狀況。」

種族歧視 NBA 快艇

上一則

網球／不退了？ 小威讚「退休40天復出」布雷迪開創趨勢

延伸閱讀

NBA／唐斯自認史上最佳進攻高手 搭戈貝爾打雙塔沒問題

NBA／唐斯自認史上最佳進攻高手 搭戈貝爾打雙塔沒問題
NBA／兒子拚圓夢登上NBA 歐尼爾：要找到動力才行

NBA／兒子拚圓夢登上NBA 歐尼爾：要找到動力才行
MLB／三度遭割捨 張育成改穿紅襪：為球隊全力以赴

MLB／三度遭割捨 張育成改穿紅襪：為球隊全力以赴
NBA／爵士出清米契爾、戈貝爾 總管：球員互不信任

NBA／爵士出清米契爾、戈貝爾 總管：球員互不信任

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
西班牙男網新星阿爾卡拉斯11日擊敗挪威好手魯德，在美國網球公開賽男單封王。(路透)

美網／19歲「小蠻牛」男單奪冠 雙喜臨門世界排名登第1

2022-09-11 20:00
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)

MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

2022-09-04 07:53
波蘭天才少女斯威雅蒂在美網奪冠，這也是他個人生涯第三座大滿貫冠軍。（Getty Images）

美網／球后登頂 斯威雅蒂奪第3冠寫多項紀錄

2022-09-10 23:00

超人氣

更多 >
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕