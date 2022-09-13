NBA／合體杜蘭特？柯瑞持開放態度 稱沒聯手也會奪冠

杜蘭特(左)拋出交易申請，外界關注他是否與柯瑞(右)再成隊友。 (美聯社)

在杜蘭特（Kevin Durant）拋出交易申請震撼彈後，外界自然把他的名字和勇士 連結在一起，兩者是否再續前緣成了休賽季的焦點之一。昔日搭檔柯瑞 （Stephen Curry）近期接受採訪時透露，他對此抱持開放的態度。

「對這件事情我從不會猶豫，」柯瑞說，「我們一起搭檔了三年，他是一個很棒的人，我熟悉他的為人，我認為他被誤解了。他在生活中所經歷的一些事情讓他沒有安全感，無法信任身邊的人，這些我可以理解。在真正和他合作之後，我了解到情況並非如此。我愛那個傢伙。」柯瑞說。

杜蘭特帶著外界滿滿的驚愕和質疑聲浪加入了柯瑞、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）所建構的勇士體系之中，雙方可謂是天作之合，讓勇士一躍成為球迷口中的「宇宙勇」，在連霸衛冕的過程中，球隊僅僅輸掉一場比賽。可惜雙方合作的第3年，由於杜蘭特和湯普森的嚴重傷退，勇士無法完成三連霸偉業，最終也是拆夥收場。

「如果你說，『KD要回來了！我們將再次合作。』我會說『好的』，那3年和他一起打球我感到很開心。但你也得明白，如果沒有我們再次聯手，我同樣對於球隊目前陣容非常有信心，我們依然可以再次奪冠。」柯瑞說。

另一方面，柯瑞也認為杜蘭特提出交易、且一廂情願認為新東家還能維持期望中的陣容是不切實際的。「留在籃網顯然會是更好的選擇。」柯瑞說。