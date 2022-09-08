亞青女籃／第3節反撲 中華隊20年來首勝大陸

U18中華女籃擊敗中國大陸，興奮拿出隊旗慶祝。（取材自FIBA官網）

中華隊7日在亞洲U18女籃錦標賽面對挑戰六連霸的中國大陸，儘管首節打完一度以15分落後，不過第三節在熱機完畢後打出一波21：0攻勢逆轉戰局，最終以74：61拿下近20年在亞青賽對戰中國大陸隊首勝。

分組賽首戰以13分差距不敵上屆亞軍日本 後，中華隊第二戰面對人高馬大的中國大陸隊，首節出現慢熱的狀況，不僅單節發生10次失誤，連罰球都失去水準，僅有8罰2中，以15分落後。

不過接下來兩節，中華隊發揮速度上的優勢， 包括張聿嵐、米靖恩、宋瑞蓁、韓汛、游沁樺等鋒衛輪番開砲，還在防守端製造中國大陸隊失誤，在第3節前7分鐘打出一波21分攻勢逆轉戰局。

前一戰猛轟39分的中鋒蕭豫玟，第四節挺身而出，在籃下連續取分，幫助中華隊將領先優勢維持在雙位數，最終就以13分差距取勝；張聿嵐拿下18分、5助攻、4籃板、4抄截表現最佳，蕭豫玟、游沁樺分別有13分、14籃板與15分、11籃板的「雙十」演出。

中華隊前一次在U18亞青賽擊敗中國大陸隊，已是2002年在台北市舉行的賽事，當時中華隊在預賽最後一戰以88：82勝出，搶下分組賽龍頭，不過冠軍賽再度交手以24分差距敗北、拿下亞軍，也是中華隊近年最佳成績，當時的主力班底包括文祺、柳伊純、林瑋美、沈碧華都已退役。

中華隊8日對上分組實力較弱的印尼 隊，只要再贏球，且中國大陸隊擊敗日本，將形成3隊都是2勝1敗局面，將比較對戰成績決定排名，分組第1名球隊直接晉級4強，第2、3名落入附加賽。