NBA／專家看好快艇奪冠 字母哥摘MVP

ESPN記者調查專家意見，結果最多人看好快艇下一季奪冠。（歐新社）

《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）日前針對新賽季，調查了15位來自NBA球隊的球探、高層以及教練意見，針對現役最佳球員、下季MVP、下季東西區冠軍以及總冠軍得主還有各隊暑假操盤表現進行回答。

其中現役最佳球員部份，「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿到11票，輕鬆勝出。但在下季MVP得主預測中，安戴托昆波拿到5票，只以1票差距壓過唐西奇（Luka Doncic）與安比德（Joel Embiid）。

至於東西區冠軍以及總冠軍部份，15位圈內人士中有7位看好公鹿登頂東區，也同樣有另7位看好塞爾蒂克，至於西區方面快艇 拿到8票，壓過各拿3票的勇士 與太陽，而最終總冠軍贏球則是快艇以5票勝過4票的公鹿與塞爾蒂克。

而各隊暑假操盤評比上，由於意見調查時米契爾（Donovan Mitchell）尚未被交易到騎士，因此並未列入。15票中有6票認為塞爾蒂克休賽季操作最佳，而最糟操盤是拿到6票的獨行俠，最令人意外動作則是獲10票的灰狼獲得戈貝爾（Rudy Gobert）。