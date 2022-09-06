NBA／專家看好快艇奪冠 字母哥摘MVP
《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）日前針對新賽季，調查了15位來自NBA球隊的球探、高層以及教練意見，針對現役最佳球員、下季MVP、下季東西區冠軍以及總冠軍得主還有各隊暑假操盤表現進行回答。
其中現役最佳球員部份，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿到11票，輕鬆勝出。但在下季MVP得主預測中，安戴托昆波拿到5票，只以1票差距壓過唐西奇（Luka Doncic）與安比德（Joel Embiid）。
至於東西區冠軍以及總冠軍部份，15位圈內人士中有7位看好公鹿登頂東區，也同樣有另7位看好塞爾蒂克，至於西區方面快艇拿到8票，壓過各拿3票的勇士與太陽，而最終總冠軍贏球則是快艇以5票勝過4票的公鹿與塞爾蒂克。
而各隊暑假操盤評比上，由於意見調查時米契爾（Donovan Mitchell）尚未被交易到騎士，因此並未列入。15票中有6票認為塞爾蒂克休賽季操作最佳，而最糟操盤是拿到6票的獨行俠，最令人意外動作則是獲10票的灰狼獲得戈貝爾（Rudy Gobert）。
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