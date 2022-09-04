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NBA／至少到41歲…詹皇暗示 要打到二兒子進NBA

記者陳元廷／即時報導
詹姆斯近日受訪時表示，希望可以打到二兒子進NBA，自己再退休。（美聯社資料照片）
詹姆斯近日受訪時表示，希望可以打到二兒子進NBA，自己再退休。（美聯社資料照片）

不只大兒子布朗尼（Bronny）籃球天賦受矚，自家二兒子布里斯（Bryce）也逐漸在籃球場展露頭角，未來發展同樣不可小覷。曾經表示跟大兒子同隊是自己夢想，詹姆斯（LeBron James）如今更加碼，暗示或許會等布里斯加入NBA退休

近期跟布朗尼與布里斯一同登上「運動畫刊」封面，詹姆斯就在受訪時提到：「我喜歡把消息給放出去，當然我不是說這一定會實現。但我活在當下同時，也是懷抱願景，所以我會關注哪隊擁有2024還2025，或2026跟2027年首輪選秀權。」

當然如果要等到布里斯挑戰NBA，詹姆斯至少得再戰4年，到時他將會是41歲年紀，而他也展現自信地表示：「我感覺我還可以打一段時間，當然這取決於身體狀況，更重要是心態，如果我心態仍舊犀利且保持鬥志，那只有天空才是極限。」

NBA 退休

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