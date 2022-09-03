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NBA／爵士送米契爾當騎士 未來7年擁14枚首輪籤

體育新聞組／綜合報導
爵士兩大攻守核心戈貝爾（左）和米契爾（右）先後遭到出清。（Getty Images）
爵士兩大攻守核心戈貝爾（左）和米契爾（右）先後遭到出清。（Getty Images）

儘管連續6個賽季闖進季後賽，且陣中兩大核心仍是當打之年，但爵士仍然在今年夏天毅然決然啟動重建，除了總教練史奈德（Quin Snyder）掛冠求去外，兩大攻守核心米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）更是先後遭到出清。

爵士先是將戈貝爾交易到灰狼，一口氣換來畢斯利（Malik Beasley）、貝佛利（Patrick Beverley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、博爾馬羅（Leandro Bolmaro）和今年首輪22順位新秀中鋒凱斯勒（Walker Kessler）；以及2023年、2025年和2027年的首輪選秀權，2029年前5順位保護的首輪選秀權。

近日，一直傳出兜售米契爾的爵士，又迅速和騎士達成協議，送走這位當家球星，從而得到塞克斯頓（Collin Sexton）、馬卡南（Lauri Markkanen）與新秀阿巴吉（Ochai Agbaji）；並且還獲得2025年、2027年、2029年首輪選秀權，還有2026年與2028年首輪選秀互換權。

經過總裁安吉（Danny Ainge）這一番驚天動地的交易動作後，爵士一口氣得到七個首輪選秀權，以及三個首輪籤互換權。

未來七年，除了2024年沒有首輪籤外，爵士一共擁有14個首輪選秀權，其中2023年、2025年、2027年和2029年都各擁有3個首輪籤。這樣的未來資產幾乎可以跟雷霆相匹敵。

原本在米契爾爭奪戰中表現最積極的莫過於尼克，但雙方的交易籌碼遲遲無法達成共識；報導也指出，爵士與騎士重啟談判，就先前所談的基礎逐步進行，特別是在尼克退出交易談判後，爵士和騎士幾乎就鎖定了這筆交易案。

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