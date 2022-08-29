NBA／獨行俠曾有望獲布萊恩？傳活塞當時最接近得標

湖人隊已故傳奇球星布萊恩。（歐新社資料照片）

獨行俠隊老闆庫班（Mark Cuban）日前接受《Bleacher Report》專訪，透露過去布萊恩（Kobe Bryant）在2007年提出「賣我」請求，獨行俠差一點就交易來這位巨星。但資深記者史坦（Marc Stein）表示，當時最接近獲得布萊恩並非獨行俠而是活塞。

「我跟巴斯（Jerry Buss）（湖人 隊老闆）反覆商討，我忘記最初是誰打給誰，我想應該是他打給我，說他們可能有意願脫手布萊恩」，庫班回憶，他進一步說：「我以為這交易談妥了，都準備好要打給聯盟正式遞交申請。」但此說卻遭到史坦駁斥。

史坦報導湖人內部人士透露，他們並不認為交易如庫班所想接近定局，那年夏天唯一接近完成的布萊恩交易案是牽涉到活塞，當時後者提的籌碼為漢彌爾頓（Richard Hamilton）和普林斯（Tayshaun Prince），而時任活塞總管也有話說。

杜馬斯（Joe Dumars）就表示：「我、湖人總管庫普契克（Mitch Kupchak）還有布萊恩經紀人佩林卡（Rob Pelinka）都有參與，當然還有雙方老闆。我跟庫普契克有多次討論，當時布萊恩表明想走，我們跟公牛被視為擁有足夠籌碼。」

而杜馬斯透露之所以交易破局，是因為布萊恩手握「霸王條款」，但湖人老闆巴斯把活塞選項告知他時，希望布萊恩當下立刻決定，不給足夠時間跟家人討論，但布萊恩仍堅持需要更多時間，於是巴斯遂自作主張中斷了與活塞談判。