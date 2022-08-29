NBA／助喬丹3連霸再隨布萊恩奪冠 葛蘭特冠軍戒被拍賣
過去曾助「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）公牛在1991至1993年完成三連霸，之後又隨「歐布連線」湖人在2001年奪冠，「眼鏡俠」葛蘭特（Horace Grant）所擁有這四枚冠軍戒日前就登上拍賣行供人競標。
這拋售動作曝光之後也引起網路議論，好奇葛蘭特是否遭遇財務困難。不過八卦媒體「TMZ」透露，這四枚冠軍戒所有人已非葛蘭特，他在多年前慈善活動中就已脫手，如今上架拍賣舉動是轉手後買家所作決定。
All four of Horace Grant’s NBA Championship rings join a new collection tonight! The legendary Bulls first threepeat and the middle title for the Lakers threepeat in 2001https://t.co/szcqlRA60t pic.twitter.com/Bpwf8Tj4O0— Heritage Auctions Sports (@Heritage_Sport) 2022年8月27日
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