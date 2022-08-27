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NBA／抨擊杜蘭特「悲慘先生」 巴克利：永遠不感到快樂

記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特。（Getty Images）
杜蘭特。（Getty Images）

高喊「賣我」宣言近兩個月後，杜蘭特（Kevin Durant）最終還是和籃網高層達成共識，將繼續留守布魯克林，備戰新賽季。見證杜蘭特這樣的過程，讓球評巴克利（Charles Barkley）也忍不住大肆抨擊，認為他從來不是出色的領袖，甚至用「悲慘先生」來形容。

「他曾將勇士扛在肩上，拿到了2冠。但如果你回頭看他的整個生涯，若以最佳球員和領袖為標準來衡量的話，他都堪稱是『徹徹底底的失敗者』。每當要求他要成為領袖或是最佳球員，他都沒有成功過。」巴克利說。

「杜蘭特看起來就是個悲慘的人，我稱他是悲慘先生（Mr. Miserable）。他永遠不會感到快樂，每個人都給了他一切，」巴克利表示，「他是奧克拉荷馬市的人，球迷也都熱愛他，他擁有整個奧克拉荷馬州。而杜蘭特在勇士連兩年奪冠，他依然感到不開心。然後他到了布魯克林，他們更給了杜蘭特想要的一切，他還是很不快樂。」

儘管屢屢受到外界非議，但不可否認，杜蘭特依然已經確立了他在歷史上的地位，不僅獲選75大球星，也早早就預約了籃球名人堂。但在巴克利來看，杜蘭特如果想要改變人們在他身上貼的標籤，他必須率領籃網登上頂峰。

「如果他能帶領籃網下季奪冠，我可能會對他改觀。」巴克利也認為籃網若能團結一心，並且做好應對媒體壓力的準備，「對手會很難擊敗他們。」巴克利說。

勇士 布魯克林 奧克拉荷馬州

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