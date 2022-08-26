NBA／生涯第18個賽季 保羅難掩激動：很幸運能繼續打球

保羅生涯邁入第18個賽季，他感激能繼續打球。 （路透）

現年37歲的保羅（Chris Paul）將邁向生涯第18個賽季，除了積極備戰外，保羅還出版了一本名為「籃球夢」的書，並且參與製作了一檔紀錄片《Why not us》。

「我找到一些我很喜歡的項目和故事。我的團隊幫助我在籃球、家庭和商業上取得平衡。」保羅說。

但不僅僅是這些場外事務，球場上和太陽隊的一切依然是保羅現階段優先考慮的事情。上季太陽雖然以破隊史勝場紀錄之姿取得聯盟龍頭寶座，但卻在西區第2輪慘遭獨行俠淘汰，無緣連續兩年闖進總冠軍賽 。

雖然季後賽 後段的低迷表現令人質疑，但保羅表示自己仍舊對於新賽季非常激動。「生涯第18個賽季讓人激動。我期待回歸重返球場。每個賽季都是新的機遇，我很幸運，還能繼續打我喜歡的比賽。」保羅說。

保羅日前還和妻子一同與公益組織Baby2Baby合作，為東洛杉磯 的Christopher Dena小學送上許多學習用品和嬰兒必需品，數百名學生和他們的家人都因此受惠

「能參與這次活動我們感到特別榮幸。作為Baby2Baby組織的長期支持者，能夠和孩子們共度時光，為他們發放學習用品和生活基本必需品，這是我們的榮幸。」保羅說。