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NBA／兩人有過節…貝佛利加盟湖人 能與衛少合作？

體育新聞組／綜合報導

敲定詹姆斯（LeBron James）的提前續約後，今夏補強靜悄悄的湖人隊總算又有新動作，傳出將與爵士隊達成後衛貝佛利（Patrick Beverley）的交易案，不過貝佛利過去與湖人主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）結下不少心結，甚至可以說是場上冤家，能否攜手合作讓外界都相當好奇。

上賽季效力灰狼隊的貝佛利，在日前戈貝爾（Rudy Gobert）的交易案中被送往爵士，又傳出湖人將以霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）和強森（Talen Horton-Tucker）為籌碼，與爵士交易來貝佛利，這也將讓過去曾效力快艇隊4個賽季的貝佛利，相隔一年多後將再重返洛杉磯

湖人這筆交易也被認為符合新任總教練漢姆（Darvin Ham）希望改造球隊防守體質的決心，加上貝佛利強硬的球風和鮮明的功能性，對於已經有三巨頭的湖人來說無疑是一筆相當不錯的補強，也有消息人士指出貝佛利相當期待能夠披上紫金戰袍。

不過相較於貝佛利所帶來的戰力加分，湖人球團更應該擔心的則是他與衛斯特布魯克間的多年恩怨，兩人從2013年季後賽貝佛利導致衛斯特布魯克膝蓋受傷賽季提前報銷，就已經結下了無法化解的心結，過去9年多來對於彼此的冷嘲熱諷更是不曾少。

尤其在2019年時衛斯特布魯克曾公開質疑貝佛利在防守端所獲得的評價，並認為他的防守就像是無頭蒼蠅一樣，讓貝佛利曾直言，這對他的生涯造成很大的影響，甚至讓不少球迷、教練和球隊對他產生誤解，並以異樣眼光看待他。

至於衛斯特布魯克在上賽季湖人歷經挫敗後，交易的傳聞就不曾間斷，尤其在日前湖人與詹姆斯提前完成2年續約後，新賽季是否會繼續披上湖人戰袍，甚至是與貝佛利從冤家變隊友，仍有待觀察。

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