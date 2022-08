NBA／貝佛利發推諷交易鬧劇 杜蘭特：怪我囉

杜蘭特(Kevin Durant)的交易肥皂劇上演了將近兩個月,如今隨著他和籃網高層達成共識,終在雷聲大雨點小的情況下正式落幕。不過看著這段期間聯盟各隊、捲入流言的球員和各家媒體被杜蘭特一席話捲起千堆雪萬重浪,向來快言快語的貝佛利(Patrick Beverley)也忍不住發文諷刺。

「大家現在終於可以安靜坐下來了,但這一點都不酷。那些有家庭的球員因為杜蘭特這些鳥事搞到工作都還沒有著落。這事情一直反反覆覆,實在很不像話。」貝佛利說。

Yal can sit and don’t say nothing but that ain’t cool. It’s dudes with families out here who haven’t got a job because of this KD shit. And to be on and off ain’t cool. Blessing Gang🙏🏾🏀