NBA／貝佛利發推諷交易鬧劇 杜蘭特：怪我囉

KD決定續留籃網結束「賣我」鬧劇，讓貝佛利忍不住發文嘲諷。 （路透）

杜蘭特（Kevin Durant）的交易肥皂劇上演了將近兩個月，如今隨著他和籃網高層達成共識，終在雷聲大雨點小的情況下正式落幕。不過看著這段期間聯盟各隊、捲入流言的球員和各家媒體被杜蘭特一席話捲起千堆雪萬重浪，向來快言快語的貝佛利（Patrick Beverley）也忍不住發文諷刺。

「大家現在終於可以安靜坐下來了，但這一點都不酷。那些有家庭的球員因為杜蘭特這些鳥事搞到工作都還沒有著落。這事情一直反反覆覆，實在很不像話。」貝佛利說。

Yal can sit and don’t say nothing but that ain’t cool. It’s dudes with families out here who haven’t got a job because of this KD shit. And to be on and off ain’t cool. Blessing Gang🙏🏾🏀 — Patrick Beverley (@patbev21) August 23, 2022

看到貝佛利正面開轟，杜蘭特也不干示弱地留言回應：「所以是怪我囉！」

貝佛利則是又回嗆：「有誰在講你了？我只是在討論這件事情的發展，雙方都應該私下處理，但卻搞到人盡皆知。這不是處理生意的好方式，這些老闆不能等著新交易到來，我們所做的一切都會在未來造成傷害。」