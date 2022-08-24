我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿艾成買的白紗 王瞳淚崩：永遠是你漂亮老婆

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

NBA／籃網宣布杜蘭特留隊 塞爾蒂克布朗也安心了

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克布朗。（路透）
塞爾蒂克布朗。（路透）

籃網當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的賣我風波告一段落後，不僅籃網球團鬆了一口氣，過去一段時間頻頻與杜蘭特交易案扯上邊的塞爾蒂克也總算能放下心中大石，籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）受訪時就強調，儘管過去一段時間紛紛擾擾不斷，但現在很開心能夠跟這支球隊繼續前進。

塞爾蒂克在日前傳出向籃網提出交易杜蘭特的報價，願意提供以布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）等人為籌碼的包裹與籃網交易，不過遲遲未得到籃網的正面答覆，這也讓今夏已經有所補強的塞爾蒂克陣容狀態變得懸而未決。

不過在杜蘭特確定將留在籃網後，塞爾蒂克總裁史蒂文斯說：「我很高興能與我們的團隊一起前進了，這才是我們過去一段時間最關注的焦點。大家總說過去一段時間有很多傳聞，但這些都不是來自於我們，我們的前線始終保持安靜。」

史蒂文斯強調，球隊在今夏補進波格登（Malcolm Brogdon）等人後，團隊狀態其實相當好，儘管布朗隨後就捲入交易傳聞中，但他也始終與布朗保持著聯繫，「他正在經歷一切，這些雜音已經在他身邊很長一段時間，我希望他能忽略這些，並清楚什麼對他才是最重要的，同時也能夠與相關人員進行坦誠的溝通，而最後我們都做到了，並且從一開始就抱持著開放的心態。上周我還與布朗在洛杉磯坐下來聊聊，他看起來狀況很好，且很快就會回到波士頓。」

洛杉磯 波士頓

上一則

網球／約克維奇若因疫苗退美網 傳奇名將：笑話一樁

下一則

台灣好手彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

延伸閱讀

NBA／杜蘭特不走了 交易大戲落幕 教頭、總經理保住飯碗

NBA／杜蘭特不走了 交易大戲落幕 教頭、總經理保住飯碗
峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了
NBA／籃網安撫杜蘭特 傳有意簽甜瓜、留厄文

NBA／籃網安撫杜蘭特 傳有意簽甜瓜、留厄文
NBA／暴龍傳追求杜蘭特 某高層建議拿巴恩斯當籌碼

NBA／暴龍傳追求杜蘭特 某高層建議拿巴恩斯當籌碼

熱門新聞

布魯克林籃網隊今天在聲明中表示，球星杜蘭特(圖)在和總教練奈許、總經理馬克斯以及老闆蔡崇信、吳明華晤談後，將繼續留在籃網，交易大戲正式畫下句點。(美聯社)

峰迴路轉...與籃網高層眾大咖晤談後 杜蘭特不走了

2022-08-23 17:03
洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

2022-08-22 20:17
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
運動家隊上周與水手的比賽，觀眾席疑似出現「人與人連結」的畫面。（路透）

MLB／比場上火熱？運動家球迷疑觀眾席演「活春宮」

2022-08-23 23:43

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉