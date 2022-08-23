我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

NBA／熱火海斯倫上場每分鐘賺4.5萬 大勝柯瑞

體育新聞組／綜合報導
42歲的海斯倫擔任熱火精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻。（美聯社）
42歲的海斯倫擔任熱火精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻。（美聯社）

42歲的海斯倫（Udonis Haslem）決定回歸NBA熱火隊，開啟生涯第20個賽季，儘管續航紀錄傲人，但實際上海斯倫在最近7個賽季一共只打了95場比賽，可說是球隊精神領袖的意義遠大於實質場上貢獻。

據統計，聯盟史上只有一位球員在連續7個賽季中每年都有出賽但累積場次比海斯倫還要低，那就是李文斯頓（Shaun Livingston）。

李文斯頓是在1996年選秀會上以第二輪42順位加入火箭，生涯陸續待過老鷹、太陽、勇士、超音速、黃蜂、快艇、爵士、公牛等隊，他在2000-01年賽季至2006-07年賽季期間，連續7年一共只出賽了47場。而李文斯頓在聯盟打滾11年，累積也才打了203場比賽。

此外，根據「HoopsHype」的統計，海斯倫近5個賽季一共領到1070萬美元的薪資，換算下來，他出賽每一分鐘可以賺到4萬5267美元，贏過沃爾（John Wall）的4萬2346美元，居所有現役球員之冠。

排在兩人之後，雷納德（Kawhi Leonard）每分鐘賺2萬5285美元，柯瑞（Stephen Curry）每分鐘賺2萬3766美元，湯普森（Klay Thompson）每分鐘賺2萬3430美元。和海斯倫不同的是，這4位球星都曾因傷面臨長時間休兵。

另外值得一提的是，海斯倫將成為史上第3位能為母隊至少效力20個賽季的球員，前兩人分別是諾維茨基（Dirk Nowitzki）的21個賽季，以及布萊恩（Kobe Bryant）的20個賽季。

勇士 柯瑞 快艇

上一則

MLB／海盜7年無季後賽 教頭卻續約…挨批「超級可悲」

下一則

MLB／只差8支…普荷斯：沒達700轟也會退休

延伸閱讀

NBA／盼跟隨偶像腳步奪冠 楊恩：柯瑞樹立了標竿

NBA／盼跟隨偶像腳步奪冠 楊恩：柯瑞樹立了標竿
NBA／力挺柯瑞是當今最佳球員 歐尼爾：沒人能擊敗他

NBA／力挺柯瑞是當今最佳球員 歐尼爾：沒人能擊敗他
NBA／柯瑞昔日與母親有趣約定 1失誤繳100元「孝親費」

NBA／柯瑞昔日與母親有趣約定 1失誤繳100元「孝親費」
NBA／晚安手勢慶祝暴紅 柯瑞曝最愛足球女將致敬

NBA／晚安手勢慶祝暴紅 柯瑞曝最愛足球女將致敬

熱門新聞

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)傳已同意與球隊續約2年，價值9710萬美元。(美聯社)

傳詹姆斯與湖人續約2年9710萬美元 成史上最高薪球員

2022-08-17 17:18
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。(路透)

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

2022-08-17 00:59
台北市福林國小出征威廉波特少棒賽，許多僑胞到場為選手加油。（特約記者廖華傑／攝影）

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

2022-08-22 20:17
42歲的海斯倫在近7個賽季只打了95場比賽，擔任球隊精神領袖的意義遠大於場上實質貢獻，這也使得他的每分鐘平均薪資高居現役球員之冠。（ 美聯社）

NBA／現役球員之冠 海斯倫平均每分鐘狂賺4萬5267美元

2022-08-22 07:30
中華隊全員與中華民國國旗合影。 (特約記者廖華傑／攝影)

威廉波特少棒賽 中華隊18日首戰義大利 僑胞熱烈喝采

2022-08-17 21:22
威廉波特少棒聯盟世界大賽竟出現「五出局」罕見場面。(影片截圖)

威廉波特少棒出現一局「5出局」網友笑翻：多殺的算到下局

2022-08-22 19:44

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號