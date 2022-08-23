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NBA／籃網安撫杜蘭特 傳有意簽甜瓜、留厄文

體育新聞組／綜合報導
外傳籃網有意安東尼。（Getty Images）
外傳籃網有意安東尼。（Getty Images）

杜蘭特（Kevin Durant）的去留是籃網隊現在最棘手的問題，據傳為了紓解他尋求交易的意願，籃網有意簽下「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），並讓厄文（Kyrie Irving）續留籃網。

記者德凡尼（Sean Deveney）報導，38歲的安東尼在今年休賽季成為完全自由球員後，到目前為止還是沒有找到新東家。籃網傳出有意簽下安東尼，並非完全著眼於安東尼的剩餘戰力，而是希望透過這樣的補強能夠對杜蘭特釋出一些善意，打消其想離開的念頭。

德凡尼亦透露，籃網高層計畫補進一名長人，可能會在近期簽下一些老將，這其中哈沃德（Dwight Howard）是最有可能的選項，其他像是懷塞德（Hassan Whiteside）、賽勒（Cody Zeller）也都在候選名單中。但由於沒有一定要簽內線長人的壓力，因此找上安東尼也在討論範圍中。

此外，「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，籃網隊已向對手球隊明確表示打算留下厄文，他寫到，今年夏天厄文一直「與隊友一起訓練，並與球隊進行建設性的對話」。

據報導，籃網隊在6月底同意交易厄文，但只有湖人隊對這位控衛非常感興趣。最後厄文選擇執行2022/23賽季3690萬元的球員選項。

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）和記者史坦（Marc Stein）最近報導指出，湖人願意同時讓出2027年和2029年首輪選秀權換得厄文，但這將涉及將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送往布魯克林，而籃網據說對此不感興趣。

史坦上周報導，如果杜蘭特最終被交易，布魯克林對厄文的立場可能會改變；但考慮到厄文據傳是杜蘭特加入籃網的主要原因，交易厄文似乎只會讓杜蘭特更有勇氣提出進一步的要求。

傳籃網確定留下厄文（左），向杜蘭特（右）遞出橄欖枝。（歐新社）
傳籃網確定留下厄文（左），向杜蘭特（右）遞出橄欖枝。（歐新社）

厄文 布魯克林 湖人

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