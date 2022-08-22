NBA／外線不敢出手…西蒙斯打控衛 羅斯：錯誤策略
自從76人在2016年以狀元籤選進西蒙斯（Ben Simmons）後，就讓他在控球位置上發展，冀望他能以其身材優勢和全能天賦，開創出類似魔術強森（Magic Johnson）或詹姆斯（LeBron James）這樣的進攻組織核心風格，帶動球隊更上層樓。
不過雙方歷經6年合作後，最終仍是以交易收場，前NBA球星羅斯（Jalen Rose）近日在節目中就直指，76人選擇讓西蒙斯打控衛無疑是錯誤的決定。
「76人搞錯了培養西蒙斯的策略，他們不該讓他去打控衛。如果一位球員在外線都不嘗試出手投籃，你很難把他配置在場上。」羅斯說。
羅斯也認為西蒙斯加入籃網後，他可以在小球陣容中擔任4、5號位的角色，加上外圍有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）這樣的射手，無須太過在意出手得分的問題。
「西蒙斯現在去了籃網，他可以擔任小球陣容的5號位，不必擔心投籃，有機會成為高效率的進攻發動機。而且有杜蘭特在，他也不用扛起關鍵時刻得分重任，他可以做好防守者和組織者的角色。」羅斯說。
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