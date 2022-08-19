NBA／晚安手勢慶祝暴紅 柯瑞曝最愛足球女將致敬
柯瑞（Stephen Curry）道晚安慶祝手勢今年季後賽一炮而紅，風潮更延燒到各大運動賽場，許許多多人如法炮製。而最近接受專訪，他也選出自己覺得最棒的致敬者，因為對方跟自己一樣都收穫2座獎杯。
「摩根（Alex Morgan）做的大概是我的最愛，因為她比動作的時候旁邊還有CONCACAF女子足球錦標賽獎盃跟MVP獎盃，她也同意讓我們轉發，每次我看到這照片都想忍不住臉上笑意」，柯瑞表示。
事實上，柯瑞道晚安慶祝手勢也成最新商機，運動商品線記者德波拉（Nick DePaula）就報導，就在勇士今年奪冠10天之後，柯瑞旗下公司就對此申請專利，預計將這手勢名稱「Night Night」用在服飾鞋款與其他各式商品上。
Alex Morgan said “night night” after the USWNT defeated Canada to win the CONCACAF championship 😴— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2022年7月19日
[via @alexmorgan13] pic.twitter.com/yHSYY04R01
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