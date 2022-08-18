NBA／詹姆斯與湖人提前續約2年 布局「父子連線」

詹姆斯與湖人頂薪續約2年，躍居聯盟史上累積最多薪資的球員。(路透)

湖人 隊當家球星詹姆斯（LeBron James）由經紀人證實，與湖人續簽下一張2年總價9710萬美元的合約，其中包括了2024-25年賽季的球員選擇權，不僅為2年後大兒子布朗尼（LeBron James）投入選秀後的父子合作提前做準備，也讓詹姆斯生涯累積總薪資來到5.32億美元，超越籃網隊杜蘭特的4.99億美元，獨居史上第1名。

儘管過去一個賽季對於湖人團隊來說可說是相當挫敗，不過能否以詹姆斯繼續為核心來打造陣容，依舊是湖人這個休賽季急需面對的問題，而在昨天也傳出湖人球團與仍有一年合約在身的詹姆斯將提前簽下一張2年總價9710萬美元的續約，確保了詹姆斯不會在明年夏天就投入自由市場。

湖人與詹姆斯簽下這張合約，外界的看法卻是兩極。首先是這張合約簽下後雖然奠定了詹姆斯史上總薪資第一人的地位，也確保了在2年後大兒子布朗尼投入選秀後，他將握有父子合作的選擇權與籌碼，對於個人來說可說是名利雙收。

但另一方面的意見則認為，詹姆斯的續約將讓球隊陷入進退兩難的局面，也幾乎可以確定湖人未來2至3年將不會有大破大立的改變，是否能夠以目前的核心來突破困境，仍是有待觀察。

根據聯盟公布的新賽季賽程，湖人將在10月18日的開幕日就登場迎戰衛冕軍勇士 隊，屆時勇士諸將也將在主場領取冠軍戒指。而湖人新賽季將有39場全美直播賽事，僅次於勇士的42場，反倒是風波不斷的籃網僅有13場全美直播賽事，與上季相比減少了一半。