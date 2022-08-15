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NBA開幕戰 湖人vs勇士看點多

體育新聞組／綜合報導
格林（後）與莫蘭特（前）將在聖誕節交手。（Getty Images）
格林（後）與莫蘭特（前）將在聖誕節交手。（Getty Images）

NBA新球季10月開戰，，傳出衛冕軍勇士隊開幕戰將出戰湖人隊，NBA資深記者史坦（Marc Stein）另透露，勇士聖誕大戰將碰上莫蘭特（Ja Morant）領軍的灰熊隊，讓莫蘭特和勇士球星格林（Draymond Green）有更多「空中交流」話題。

NBA新球季10月開戰，傳出衛冕軍勇士隊開幕戰將出戰湖人隊，可說是話題性十足，除了勇士隊將獲頒上季總冠軍戒指，湖人隊將擺出怎樣的陣容也是一大看點，畢竟湖人積極運作的維斯布魯克（Russell Westbrook）換厄文（Kyrie Irving）的交易案仍在進行中。

NBA資深記者史坦（Marc Stein）另透露，勇士聖誕大戰將碰莫蘭特（Ja Morant）領軍的灰熊隊，讓莫蘭特和勇士球星格林（Draymond Green）有更多「空中交流」話題。

莫蘭特和格林已經透過社群「交流」多時，6月勇士奪下近8季的第4做總冠軍時，莫蘭特也曾回應一條勇士和灰熊聖誕節應該在舊金山交手的推文，不過莫蘭特的建議是地點該在灰熊主場曼非斯。

現在第一手消息代表莫蘭特的聖誕願望成真，他立刻和格林喊話說「我們得償所望」；格林也回應說，莫蘭特發揮了影響力，還先預約到時的晚餐約會。

不過目前這場聖誕大戰的地點是舊金山，而非莫蘭特理想的曼菲斯。

史坦還指出，另場可能的聖誕大戰將是湖人隊出戰獨行俠隊，上演「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和歐洲金童唐西奇（Luka Doncic）的跨世代對決。

勇士 湖人 NBA

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