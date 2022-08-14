我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

NBA／湖人梭哈 加碼2首輪籤換厄文

體育新聞組／綜合報導
傳湖人願意加碼送出兩個首輪籤換取籃網球星厄文。（路透）
傳湖人願意加碼送出兩個首輪籤換取籃網球星厄文。（路透）

湖人上個月曾與籃網談過拿衛斯特布魯克（Russell Westbrook）換厄文（Kyrie Irving）的交易案，只是雙方價碼談不攏陷入僵局。不過最新消息指出，湖人願意在包裹中加碼兩個首輪籤，就看籃網是否點頭。

這筆交易案日前卡關的關鍵，就在籃網無意吞下衛斯特布魯克最後一個賽季的合約，這代表需要找第三方球隊加入才能促成交易。除了上述問題外，籃網也得優先處理高喊「賣我」的杜蘭特（Kevin Durant），他日前與老闆蔡崇信見面也再度重申想走的態度，並要高層在總經理馬克思（Sean Marks）、總教練奈許（Steve Nash）和續留他間二選一。事實上據「The Athletic」記者布哈（Jovan Buha）上周透露，湖人與籃網間的交易談判已暫時終止。

然而據「New York Daily News」最新報導，原本湖人一直不願送出2027與2029年的兩個首輪選秀權，不過為了重啟厄文交易，直到12日傳出終於決定放手一搏鬆手，希望能就此打動籃網。

雖然厄文已同意執行合約最後一年3600萬元的球員選項，並且表態無論杜蘭特是否續留都願意留在籃網打球，但若有機會，他對與湖人一哥詹姆斯（LeBron James）再度聯手打球也非常興奮。

值得一提的是湖人也已做好交易不成的備案，據「Yahoo Sports」記者海恩斯（Chris Haynes）透露，若衛少繼續留在陣中，新總教練漢姆（Devin Ham）希望他更多時候能擔任底線三分射手的角色，並將命中率至少再提升3%。不過「CBS Sports」直言這是非常糟糕的決策，畢竟衛少雖然上賽季在底角外線命中率達44%，但只有4%出手是來自於此。

湖人 厄文

上一則

MLB／專家：5條件 賈吉77轟破紀錄不是夢

下一則

MLB／塔提斯藥檢未過 禁賽80場…教士總管氣炸

延伸閱讀

NBA／向籃網逼宮 杜蘭特被爆與蔡崇信早有嫌隙

NBA／向籃網逼宮 杜蘭特被爆與蔡崇信早有嫌隙
NBA／不滿籃網管理層 杜蘭特見蔡崇信：有奈許就沒有我

NBA／不滿籃網管理層 杜蘭特見蔡崇信：有奈許就沒有我
NBA不強制打疫苗 厄文解禁？

NBA不強制打疫苗 厄文解禁？
NBA／除非厄文沒戲 傳湖人不考慮備胎

NBA／除非厄文沒戲 傳湖人不考慮備胎

熱門新聞

賈維士(藍衣者)主動走到投手丘擁抱低頭啜泣的謝爾頓。(美聯社)

觸身不揍人 少棒小將教我們運動精神 感動千萬人

2022-08-11 11:36
籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
小威廉絲8日在多倫多出賽。（美聯社）

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

2022-08-09 09:50
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）

沒穿內褲惹禍 義大利小鮮肉邊跑400米邊抓鳥 領先變壂底

2022-08-06 02:10
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生