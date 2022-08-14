NBA／湖人梭哈 加碼2首輪籤換厄文

傳湖人願意加碼送出兩個首輪籤換取籃網球星厄文。（路透）

湖人 上個月曾與籃網談過拿衛斯特布魯克（Russell Westbrook）換厄文 （Kyrie Irving）的交易案，只是雙方價碼談不攏陷入僵局。不過最新消息指出，湖人願意在包裹中加碼兩個首輪籤，就看籃網是否點頭。

這筆交易案日前卡關的關鍵，就在籃網無意吞下衛斯特布魯克最後一個賽季的合約，這代表需要找第三方球隊加入才能促成交易。除了上述問題外，籃網也得優先處理高喊「賣我」的杜蘭特（Kevin Durant），他日前與老闆蔡崇信見面也再度重申想走的態度，並要高層在總經理馬克思（Sean Marks）、總教練奈許（Steve Nash）和續留他間二選一。事實上據「The Athletic」記者布哈（Jovan Buha）上周透露，湖人與籃網間的交易談判已暫時終止。

然而據「New York Daily News」最新報導，原本湖人一直不願送出2027與2029年的兩個首輪選秀權，不過為了重啟厄文交易，直到12日傳出終於決定放手一搏鬆手，希望能就此打動籃網。

雖然厄文已同意執行合約最後一年3600萬元的球員選項，並且表態無論杜蘭特是否續留都願意留在籃網打球，但若有機會，他對與湖人一哥詹姆斯（LeBron James）再度聯手打球也非常興奮。

值得一提的是湖人也已做好交易不成的備案，據「Yahoo Sports」記者海恩斯（Chris Haynes）透露，若衛少繼續留在陣中，新總教練漢姆（Devin Ham）希望他更多時候能擔任底線三分射手的角色，並將命中率至少再提升3%。不過「CBS Sports」直言這是非常糟糕的決策，畢竟衛少雖然上賽季在底角外線命中率達44%，但只有4%出手是來自於此。