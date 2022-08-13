詹皇18年「不老」 字母哥敬畏

安戴托昆波(後)與詹姆斯。 (歐新社)

儘管安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近幾年的表現如日中天，但他仍難掩對於詹姆斯（Lebron James）的敬畏之情，認為詹皇依然是當今世上最出色的籃球員。

「過去18年，詹姆斯一直都是如此，沒有任何變化，總是能打出該有的表現，雖然他已經獲得了很多掌聲，但我認為他應該獲得更多。維持巔峰狀態連續18年，這太困難了！」安戴托昆波說。

上個賽季，高齡37歲的詹姆斯依然場均繳出30.3分8.2籃板6.2助攻1.3抄截1.1阻攻的驚人數據，且每場轟進2.9記三分球，投籃命中率更達52.4%，絲毫不見歲月的侵襲。

「這真的讓人難以置信，我想知道他是如何做到的。」安戴托昆波說。

而詹姆斯先前才帶2位兒子來到湖人 訓練場館，父子三人一起秀球技，他還拿動漫 作品《七龍珠》比喻虎父無犬子。如今布朗尼（Bronny）和布里斯（Bryce）更獲得同隊搭檔機會，讓做父親的他更感到情緒激動。

詹姆斯就在推特發文說：「我真的這輩子第一次看布朗尼和布里斯在真正比賽在場上當隊友，這實在太扯了，我現在情緒非常激動。」詹姆斯2位兒子所屬的隊伍為加州 籃球俱樂部，這次前往歐洲進行3場表演賽，將造訪倫敦、羅馬與巴黎。