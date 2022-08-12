NBA／羅素6號球衣退休 詹姆斯可續穿

詹姆斯的6號球衣可沿用至他退休。（路透）

比照MLB全面退休 羅賓森（Jackie Robinson）42號背號的作法，NBA 11日首度宣布全聯盟永久退休羅素（Bill Russell）的6號球衣號碼，以紀念這位籃球界內外最具影響力的人物之一。

聯盟同時宣布，在2022-23賽季期間，所有球員的球衣右肩上都將佩戴一個紀念貼片。

生涯全部奉獻給波士頓塞爾蒂克隊的傳奇球星羅素於7月31日去世，享年88歲，在他13年的NBA職涯中穿著6號球衣。

雖然聯盟將從下個賽季開始退役該號碼，但現有背號6號的球員仍可繼續使用這個號碼。NBA在公告中表示，目前穿著6號球衣的球員將可延續使用。

MLB在1997年做出同樣的決定，當時在全聯盟退休羅賓森的42號球衣後，仍允許既有42號背號的球員繼續使用，直到退休。

在2021-22賽季穿著6號球衣的NBA球員有25人，最具知名度的就是詹姆斯（LeBron James），除此之外還有在季中由獨行俠隊轉至巫師隊的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。

詹姆斯在他的NBA職涯中已經3次更換球衣號碼。他剛加入克利夫蘭騎士隊時穿著23號，在邁阿密熱火隊轉為6號；在2014年重新加入騎士隊時又回到23號。2018年與洛杉磯湖人 隊簽約時續穿23號，但在2021年休賽期再次改穿6號。

此外，詹姆斯先前會見湖人高層談續約，出席者除總管佩林卡（Rob Pelinka）外，還有新任主帥漢姆（Darvin Ham）。雙方席間都同意，湖人必須拿出防守專注力並提升拚勁，也達成進攻以戴維斯（Anthony Davis）為主軸共識。