NBA／向籃網逼宮 杜蘭特被爆與蔡崇信早有嫌隙

籃網頭牌球星杜蘭特。（美聯社）

籃網頭牌球星杜蘭特(Kevin Durant)在日前傳出要求球團老闆蔡崇信在總教練奈許（Steve Nash）、總經理馬克斯（Sean Marks）和他之間做抉擇，但遭到蔡崇信表態力挺球團高層後，今天紐約媒體又爆料杜蘭特與蔡崇信間的嫌隙更早就產生，原因來自於蔡崇信並沒有積極向紐約市 府爭取疫苗 政策的改變。

杜蘭特在今年季後喊出「賣我」宣言後，近日又傳出向球隊「逼宮」，希望老闆蔡崇信能在他與總教練奈許、總經理馬克斯間作出抉擇，不過蔡崇信隨即就透過個人社群 表態力挺球團高層，不僅賞了杜蘭特重重一巴掌，更讓他的離隊幾乎已是勢在必行。

而紐約媒體又在今天補上一槍，直指杜蘭特與籃網管理階層間的嫌隙早就存在，不僅是因為日前與他關係密切的籃網助教兼球員發展總監哈靈頓（Adam Harrington）遭到開除，還包括蔡崇信並沒有積極向紐約市政府爭取疫苗政策的改變，讓不想打疫苗的杜蘭特心生不滿，一名消息人士指出，「杜蘭特就只是想要離開，至於他說什麼理由已經不太重要。」

報導中指出，籃網在過去一個賽季受到紐約市的疫苗禁令影響甚深，甚至導致主控厄文（Kyrie Irving）無法在主場出賽，不過直到今年2月球隊陷入連敗後，蔡崇信才聘用說客來說服新上任的紐約市長，直到3月24日才正式鬆綁疫苗政策，對於籃網來說已經無濟於事，成為杜蘭特感到灰心的一大因素。

儘管籃網目前仍未決定是否降低交易杜蘭特所需的籌碼，並在9月份的訓練營開始前完成這筆交易案，但根據消息人士指出，如果交易案最終未能達成，杜蘭特也不會因此遭到雪藏，仍會加入球隊繼續上場。