我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

NBA休季 39球員出征歐錦賽

體育新聞組／綜合報導
「希臘怪物」安戴托昆波（中）領銜，今年將會有39名NBA球員準備出征歐錦賽。（美聯社）
「希臘怪物」安戴托昆波（中）領銜，今年將會有39名NBA球員準備出征歐錦賽。（美聯社）

隨著歐錦賽逼近，各國也逐漸提出陣容大名單，據悉，今年將會有39名NBA球員準備出征，其中包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）等聯盟巨星。以下列出各國NBA球員名單：

法國：戈貝爾（Rudy Gobert）、佛尼爾（Evan Fournier）、盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）、馬勒登（Theo Maledon）、尼利基納（Frank Ntilikina）。

德國：施羅德（Dennis Schroder）、F.華格納（Franz Wagner）、M.華格納（Moritz Wagner）、泰斯（Daniel Theis）。

土耳其；歐斯曼（Cedi Osman）、森根（Alperen Sengun）、柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）；至於原先在名單內的尤爾特塞芬（Omer Yurtseven），由於熱火不允許出賽，將退出國家隊。

克羅埃西亞：波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、薩里奇（Dario Saric）、祖巴茲（Ivica Zubac）。

希臘：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）、多西（Tyler Dorsey）。

斯洛維尼亞：唐西奇、德拉基奇（Goran Dragic）、肯卡（Vlatko Cancar）。

西班牙：加魯巴（Usman Garuba）、W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）、J.厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）

塞爾維亞：約柯奇。原先名單內的約維奇（Nikola Jovic）和波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）皆因球團反對因此退出國家隊。

喬治亞：畢塔吉（Goga Bitadze）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。

義大利：蓋里納利（Danilo Gallinari）、豐泰奇歐（Simone Fontecchio）、

立陶宛：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。

烏克蘭：連恩（Alex Len）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）。

波士尼亞：諾基奇（Jusuf Nurkic）。

捷克：雷吉奇（Vit Krejci）。

芬蘭：馬卡南（Lauri Markkanen）。

以色列：阿夫迪賈（Deni Avdija）。

蒙地內哥羅：西蒙諾維奇（Marko Simonovic）。

波蘭：索漢（Jeremy Sochan）。

NBA 義大利 烏克蘭

上一則

未接種 不能去暴龍比賽

下一則

「有他沒我」杜蘭特攤牌 籃網老闆挺奈許

延伸閱讀

NBA／三大球星領軍 39名NBA球員出征歐錦賽

NBA／三大球星領軍 39名NBA球員出征歐錦賽
NBA／詹皇年砸150萬保養身體 安戴托昆波：太瘋狂了

NBA／詹皇年砸150萬保養身體 安戴托昆波：太瘋狂了
NBA／唐西奇暑假苦練真瘦了？瘦身有成照片流傳網路

NBA／唐西奇暑假苦練真瘦了？瘦身有成照片流傳網路
NBA／唐西奇要獨行俠奪總冠軍沒想過轉隊 里拉德表忠誠拒抱團

NBA／唐西奇要獨行俠奪總冠軍沒想過轉隊 里拉德表忠誠拒抱團

熱門新聞

小威廉絲8日在多倫多出賽。（美聯社）

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

2022-08-09 09:50
籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
福原愛被捕捉到帶家人去東京迪士尼樂園。(取材自微博)

福原愛帶家人開心遊迪士尼 日媒揭她盤算下一步

2022-08-04 02:03
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
詹姆斯最近在社群媒體發布父子訓練合照，還合成上知名動漫作品「七龍珠」畫面。（截圖自LeBron James臉書）

NBA／詹姆斯秀父子3人合體練球 妙拿「七龍珠」當對比

2022-08-07 08:11

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了