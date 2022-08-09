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NBA／三大球星領軍 39名NBA球員出征歐錦賽

記者蔡佳霖／即時報導
「希臘怪物」安戴托昆波領銜，今年將會有39名NBA球員準備出征歐錦賽。（美聯社）
「希臘怪物」安戴托昆波領銜，今年將會有39名NBA球員準備出征歐錦賽。（美聯社）

隨著歐錦賽逼近，各國也逐漸提出陣容大名單，據悉，今年將會有39名NBA球員準備出征，其中包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）等聯盟巨星。以下列出各國NBA球員名單：

法國：戈貝爾（Rudy Gobert）、佛尼爾（Evan Fournier）、盧瓦烏（Timothe Luwawu-Cabarrot）、馬勒登（Theo Maledon）、尼利基納（Frank Ntilikina）。

德國：施羅德（Dennis Schroder）、F.華格納（Franz Wagner）、M.華格納（Moritz Wagner）、泰斯（Daniel Theis）。

土耳其；歐斯曼（Cedi Osman）、森根（Alperen Sengun）、柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）；至於原先在名單內的尤爾特塞芬（Omer Yurtseven），由於熱火不允許出賽，將退出國家隊。

克羅埃西亞：波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、薩里奇（Dario Saric）、祖巴茲（Ivica Zubac）。

希臘：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、大安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）、多西（Tyler Dorsey）。

斯洛維尼亞：唐西奇、德拉基奇（Goran Dragic）、肯卡（Vlatko Cancar）。

西班牙：加魯巴（Usman Garuba）、W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）、J.厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）。

塞爾維亞：約柯奇。原先名單內的約維奇（Nikola Jovic）和波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）皆因球團反對因此退出國家隊。

喬治亞：畢塔吉（Goga Bitadze）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）。

義大利：蓋里納利（Danilo Gallinari）、豐泰奇歐（Simone Fontecchio）。

立陶宛：沙波尼斯（Domantas Sabonis）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）。

烏克蘭：連恩（Alex Len）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）。

波士尼亞：諾基奇（Jusuf Nurkic）。

捷克：雷吉奇（Vit Krejci）。

芬蘭：馬卡南（Lauri Markkanen）。

以色列：阿夫迪賈（Deni Avdija）。

蒙地內哥羅：西蒙諾維奇（Marko Simonovic）。

波蘭：索漢（Jeremy Sochan）。

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