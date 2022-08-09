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NBA／杜蘭特高喊「賣我」老闆蔡崇信：全力支持籃網教練團

記者劉肇育／綜合報導
籃網隊頭牌球星杜蘭特。（美聯社）
籃網隊頭牌球星杜蘭特。（美聯社）

籃網隊頭牌球星杜蘭特（Kevin Durant）在今年季後向球團高喊「賣我」後，近日卻傳出向老闆蔡崇信下最後通牒，要球隊在他與總教練奈許（Steve Nash）與總經理馬克斯（Sean Marks）間做抉擇，今天蔡崇信也透夠個人社群網站表態支持教練團與球團高層。

杜蘭特在季後高喊「賣我」後，交易傳聞卻是只聞其聲不見其影，最主要的原因就是籃網索價過高，不僅想要即戰力球員加盟，還希望能夠換回多個未來選秀權，讓鮮少球隊能夠提出足以匹配的籌碼。

近日卻傳出杜蘭特向籃網老闆蔡崇信表示，自己仍有留隊的可能性，但球團必須在他與總教練奈許、總經理馬克斯間作出抉擇，也顯示與球隊管理階層已經到了水火不容的地步。

不過今天蔡崇信隨即透過個人社群表示，自己將會全力支持球團高層以及教練團，並且會一起做出對於籃網最好的決定；儘管蔡崇信的發文並沒有指稱是針對何事，但也已經表達了對於管理經層的力挺，也讓杜蘭特的處境變得更加尷尬。

33歲的杜蘭特目前仍有4年近2億美元的合約在身，這也讓籃網不急於將他交易出去，如今這一鬧是否會加速籃網的交易步調，仍有待觀察。

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NBA／杜蘭特要求做抉擇 籃網老闆發聲挺高層與教練團

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