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NBA／詹姆斯組「父子兵」夢想 球評：給兒子壓力大

體育新聞組／綜合報導
大兒子布朗尼。（Getty Images）
大兒子布朗尼。（Getty Images）

湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾多次表達想和大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球的決心，日前卻遭「福斯體育」球評布洛薩德（Chris Broussard）重批，認為詹皇施壓球隊選自己的兒子，會無形地給兒子壓力，相較之下「籃球之神」喬丹（Micharel Jordan）從不會這麼做。

詹姆斯的大兒子布朗尼就讀於洛杉磯塞拉峽谷高中，是名6呎2吋的控球後衛，明年才能等到畢業，不過根據聯盟規定，高中生不能跳級選秀，因此布朗尼最快也得等到2024年才能投入選秀，屆時詹姆斯已經將近40歲。

詹姆斯曾表示與兒子一起打球會是他這輩子身為NBA球員最偉大的成就，由於詹皇下季將進入現行合約的最後一年，外界猜測他屆時可能會簽訂1+1合約，和兒子進到同一支球隊，完成同場征戰的目標。

然而「福斯體育」球評布洛薩德對此卻不以為然，「詹姆斯不該一直想著怎麼做才是對自己最好，他已經擁有了一切，重點應該是怎樣對布朗尼最好，而不是對他最好。喬丹就不會這麼做，最好的打算就是讓布朗尼自己成長並做好準備。」

「詹姆斯現在這麼做就是給布朗尼巨大的壓力，要他兩年後一定要投入選秀，現在顯然他還不具備這樣的能力，我不想看到詹姆斯在布朗尼還沒準備好前，就施壓球隊選自己的兒子，我不覺得這對布朗尼有幫助，應該要順其自然。」

布洛薩德最後強調，「如果他必須在大學打3年，那就代表他可能無法跟詹姆斯一起打球，那這樣也無所謂。各隊的老闆應該要依照布朗尼實力做選擇，讓他真的準備好打NBA，而不是抱著『我們趕快把他選進來，這樣他就可以和詹姆斯一起打球』的心態。」

詹姆斯。（Getty Images）
詹姆斯。（Getty Images）

喬丹 NBA 洛杉磯

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