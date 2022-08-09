我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

NBA／不滿籃網管理層 杜蘭特見蔡崇信：有奈許就沒有我

體育新聞組／綜合報導
杜蘭特告訴蔡崇信：有我就沒有他們。（路透）
杜蘭特告訴蔡崇信：有我就沒有他們。（路透）

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜蘭特（Kevin Durant）對布魯克林籃網隊的管理層並不滿意，仍然希望自己被交易。

報導指出，杜蘭特在周末會見了球隊老闆蔡崇信，並告訴他在自己和總教練奈許（Steve Nash）和總管馬克斯（Sean Marks）搭檔之間做出選擇。根據報導，杜蘭特對球隊的方向沒有信心。

在經歷一個動盪的賽季後，杜蘭特在6月向籃網提出交易請求。籃網隊為杜蘭特設定了一個可觀的價格，到目前為止，還沒有任何球隊的報價達到這個水準。

杜蘭特剛進入他2021年與籃網隊簽訂的4年1.98億元續約的第一年。他的合約將持續到2025-26賽季。

33歲的杜蘭特即將迎來他第16個NBA賽季，並且仍然是最佳進攻武器之一。在上個賽季登場的55場比賽中，場均29.9分、7.4個籃板和6.4次助攻，投籃命中率51.8%，三分命中率38.3%。他因跟腱撕裂缺陣2019-20賽季，他的復出也因此受到限制，過去兩個賽季他在布魯克林的例行賽只打了90場。

籃網隊在2020年聘請奈許主導以杜蘭特和厄文（Kyrie Irving）為核心的球隊重建。身為名人堂控衛，奈許接手一支為爭奪NBA總冠軍而建的球隊，但從未有總教練經驗，讓整個NBA對此人事案感到驚訝。籃網隊在奈許領軍下的戰績為92勝62負，但2個賽季來始終未能晉級東部半決賽。

馬克斯2016年在前任老闆普羅霍羅夫（Mikhail Prokhorov）當家時任內接任總管一職。一手主導網羅杜蘭特和厄文，並促成自休士頓火箭隊獲得哈登（James Harden）的交易；之後又在交易大限最後一刻將哈登送到費城76人隊換來西蒙斯（Ben Simmons），但西蒙斯上個賽季因背傷等各種問題完全沒有上場打過一場球。

NBA 厄文 布魯克林

上一則

NBA／詹姆斯組「父子兵」夢想 球評：給兒子壓力大

下一則

網球／睽違430天再度奪勝 小威：快忘記贏球的感覺

延伸閱讀

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人
NBA／杜蘭特走不走？傳會見蔡崇信談去留

NBA／杜蘭特走不走？傳會見蔡崇信談去留
NBA／交易難題懸而未解 杜蘭特傳與老闆蔡崇信會面

NBA／交易難題懸而未解 杜蘭特傳與老闆蔡崇信會面
NBA／交易遲無進展 傳籃網盼杜蘭特回心轉意

NBA／交易遲無進展 傳籃網盼杜蘭特回心轉意

熱門新聞

籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
溜馬傳奇「大嘴」米勒。（取材自推特）

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

2022-08-01 07:30
福原愛被捕捉到帶家人去東京迪士尼樂園。(取材自微博)

福原愛帶家人開心遊迪士尼 日媒揭她盤算下一步

2022-08-04 02:03
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42
詹姆斯最近在社群媒體發布父子訓練合照，還合成上知名動漫作品「七龍珠」畫面。（截圖自LeBron James臉書）

NBA／詹姆斯秀父子3人合體練球 妙拿「七龍珠」當對比

2022-08-07 08:11
伊古達拉（右）。（歐新社資料照片）

NBA／為伊古達拉敞開大門 柯爾：等待他最終決定

2022-08-04 08:45

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段