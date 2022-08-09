NBA／不滿籃網管理層 杜蘭特見蔡崇信：有奈許就沒有我

杜蘭特告訴蔡崇信：有我就沒有他們。（路透）

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜蘭特（Kevin Durant）對布魯克林 籃網隊的管理層並不滿意，仍然希望自己被交易。

報導指出，杜蘭特在周末會見了球隊老闆蔡崇信，並告訴他在自己和總教練奈許（Steve Nash）和總管馬克斯（Sean Marks）搭檔之間做出選擇。根據報導，杜蘭特對球隊的方向沒有信心。

在經歷一個動盪的賽季後，杜蘭特在6月向籃網提出交易請求。籃網隊為杜蘭特設定了一個可觀的價格，到目前為止，還沒有任何球隊的報價達到這個水準。

杜蘭特剛進入他2021年與籃網隊簽訂的4年1.98億元續約的第一年。他的合約將持續到2025-26賽季。

33歲的杜蘭特即將迎來他第16個NBA 賽季，並且仍然是最佳進攻武器之一。在上個賽季登場的55場比賽中，場均29.9分、7.4個籃板和6.4次助攻，投籃命中率51.8%，三分命中率38.3%。他因跟腱撕裂缺陣2019-20賽季，他的復出也因此受到限制，過去兩個賽季他在布魯克林的例行賽只打了90場。

籃網隊在2020年聘請奈許主導以杜蘭特和厄文 （Kyrie Irving）為核心的球隊重建。身為名人堂控衛，奈許接手一支為爭奪NBA總冠軍而建的球隊，但從未有總教練經驗，讓整個NBA對此人事案感到驚訝。籃網隊在奈許領軍下的戰績為92勝62負，但2個賽季來始終未能晉級東部半決賽。

馬克斯2016年在前任老闆普羅霍羅夫（Mikhail Prokhorov）當家時任內接任總管一職。一手主導網羅杜蘭特和厄文，並促成自休士頓火箭隊獲得哈登（James Harden）的交易；之後又在交易大限最後一刻將哈登送到費城76人隊換來西蒙斯（Ben Simmons），但西蒙斯上個賽季因背傷等各種問題完全沒有上場打過一場球。